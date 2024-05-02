Vakıflara verilen binalar boşaltılıyor

Yerel seçimlerde AKP’den CHP’ye geçen Uşak Belediyesi’ne ait olan ve TÜGVA’ya verilen bina geri alındı. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği’ne de belediye binasının boşaltılması için çağrı yaptı.

BİRGÜN EGE

Gerçekleşen yerel seçimlerde belediyeyi AKP’den devir alan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, kendisinden önceki başkan tarafından TÜGVA ve ÖNDER gibi kuruluşlara ücretsiz olarak belediyeye ait binaların tahsis edildiğini ve yıllardır devam eden bu usulsüzlüğü sonlandırarak yurttaşların hakkını koruduklarını söyledi.

Yalım, “Vatandaşımızın ödediği vergilerin bu derneklere nasıl harcandığı, Uşak Belediyesi’nin mülklerinde bu derneklerin ve vakıfların nasıl bedava oturtulduğu, giderlerinin belediye tarafından karşılandığı aşikârdır ve apaçık ortadadır. Eğer hak hukuk istiyorsanız bir an önce bu mülklerde bedava oturan, vatandaşın ödediği vergilere kene gibi yapışan bu derneklerden hep birlikte kurtulalım. Siz de bunların öncülüğünü yapıp mecliste sözcüsü olmayın. Ben Uşak Belediye Başkanı olarak halkımın parasını koruyacağım ve bu sistemi durdurmak için gerekli kararı da en kısa sürede meclisten çıkarttıracağım” dedi.

Öncelikle Gediz Uluyolunda bulunan TÜGVA binasının önünde konuşan Yalım; Uşak Belediyesi’ne ait olan bu binanın 7 Ağustos 2017 yılında TÜGVA’ya tahsis edildiğini, 7 yıl boyunca bu vakfın hiçbir ücret ödemeden bu binayı kullandığını anlattı.

Seçimi kazandıktan sonra binanın bağlı olduğu birim müdüründen bilgi istediklerini ve binaya geldiklerinde gördükleri manzara karşısında şok olduklarını ifade eden Yalım, “Buraya gelince karşılaştığımız ortam maalesef çok kötüydü. Binada bulunan her şeyi, tavandaki lambadan dolaplara, raflardan masalara, kombiden peteklere kadar aklınıza gelebilecek her şeyi kırmış ve dağıtmışlardı. Açıkçası kamu malını ve vatandaşın vergileriyle yapılan yatırımları bu şekilde tahrip etmeleri bizi çok üzdü. Daha sonra biz yetkilere açıklama yapınca olayın kamuoyuna yansımasıyla birlikte TÜGVA yetkilileri buraya gelip üstün körü temizleyip kırılan dökülen eşyaları düzeltmeye çalışmış. Hatta içeride bulunan bir panoya ‘Bir gün elbet geri döneceğiz’ diye yazılmış. Bunlar hiç hoş şeyler değil. Ben buradan açıkça diyorum ki, dönemeyeceksiniz. Uşak halkı size bir daha milletin malını har vurup harman savurma hakkını vermeyecek” dedi.

TÜGVA binasının ardından hemen ilerisinde bulunan ÖNDER İmam Hatipliler Derneği binası önünde de açıklama yapılan Yalım, daha önce Uşak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nün kullandığı bu binanın 2 Ağustos 2021 yılında bu derneğe tahsis edildiğini söyledi.

Aynı şekilde bu derneğin de hiçbir ücret ödemeden binayı kullandığını hatırlatan Yalım, “Maalesef bu giderlerin hepsi Uşaklı vatandaşlarımın ödediği vergilerle karşılanmış. Bu bina Uşaklı vatandaşlarımındır. Ben bu binayı halkıma açacağım ve halkımın rahatça kullanabileceği şekilde bir kreş yapacağım. Bir an önce bu binayı boşaltın” diye konuştu.