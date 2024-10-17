Vakıfların adları yok, kasaları tok

Aralarında Cumhuriyet’i ve laikliği hedef alanların da yer aldığı bilinen, “Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar” adı altında faaliyet gösteren yapılara 2024’ün Ocak-Eylül döneminde bütçeden aktarılan para 25 milyar TL’ye dayandı. Yurttaşın vergileri ile oluşturulan bütçeden pay aktarılan vakıf ve derneklerin ismi ise hemen her yıl olduğu gibi 2024 yılında da açıklanmadı.

Ocak-Eylül 2024 döneminde dernek, birlik, kurum, sandık ve benzeri kuruluşlara milyarlarca lira aktarıldı.

OCAK’TA REKOR TRANSFER

2024 yılının Ocak-Eylül dönemi bütçe gerçekleşme verilerine göre, dernek, birlik, kurum, sandık ve benzeri kuruluşlara toplam 24 milyar 25 milyon 226 bin TL transfer edildi. Ocak ayı, 8 milyar 121 milyon 462 bin TL ile en fazla aktarım yapılan ay olurken vakıf ve derneklere aktarılan tutar aylar itibarıyla şöyle:

• Şubat: 254 milyon 843 bin TL

• Mart: 839 milyon 676 bin TL

• Nisan: 2 milyar 999 milyon 364 bin TL

• Mayıs: 7 milyar 615 milyon 439 bin TL

• Haziran: 848 milyon 737 bin TL

• Temmuz: 643 milyon 32 bin TL

• Ağustos: 604 milyon 874 bin TL

• Eylül: 2 milyar 97 milyon 799 bin TL

MAARİF’E 3,9 MİLYAR TL

Ocak-Eylül 2024 döneminde kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan 24 milyar TL’lik kaynak transferinin 2 milyar 70 milyon TL’si, ismi açıklanmayan dernek, birlik kurum ve kuruluşlara yapılan transferlerden oluştu. Siyasi partiler genel bütçeden 6,6 milyar TL yardım alırken Yunus Emre Vakfı’na 912 milyon TL, Maarif Vakfı’na ise 3 milyar 952 milyon TL aktarıldığı bildirildi.

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VAKIFLARA SIR PERDESİ

Hemen her yıl milyarlarca lira kaynak aktarılan vakıf ve derneklerin isimleri tüm tepkilere karşın muhalefete açıklanmıyor. Sayıştay’ın, “Kaynak aktarılan vakıf ve derneklerin isimlerini kamuoyu ile paylaşın” uyarıları da yok sayılıyor. Sayıştay’ın genel faaliyet raporuna göre, Türkiye’deki 111 kamu idaresi, yardım yaptığı birlik, kurum ve kuruluşlara yönelik bilgilere faaliyet raporlarında yer vermiyor.