Vakıf’ta ‘özel’ hak gaspı!

Öğrencilerinden milyonlarca liralık eğitim ücreti alan vakıf üniversiteleri, öğretim görevlilerini ağır iş yükü altında çalıştırmaya devam ediyor. Öğretim görevlileri, yükseköğretimdeki ücret eşitliği kararına karşın mobbing, baskı ve işten çıkarılma gibi birçok sorunla karşı karşıya bırakılıyor. Ayrıca, Yükseköğretim Kurumu (YÖK) Nisan 2020’de, vakıf üniversitelerinde çalışan öğretim görevlilerinin kamudaki meslektaşları ile “eşit ücret” almaları yönünde karar verse de bazı üniversitelerde bu karar hâlâ uygulanabilmiş değil.

Vakıf Üniversiteleri Dayanışma Meclisi’nin (VÜDAM) Nisan ayında yayımladığı rapora göre, Ocak 2025 itibarıyla ülkedeki en az 75 vakıf üniversitesinden yalnızca 55’i eşit ücret kararını uyguladı. Verilere göre “eşit ücret” hükmünü uygulamayan 21 üniversite, öğretim görevlilerinin maaşlarına yüzde ila yüzde 20 oranında kesinti yaptı. Vakıf üniversitelerinin tamamına yakınının ders yüklerini 18-20 gibi sayılara yükselttiği belirtilen raporda, norm kadro sayısının altında personel istihdam edildiği de anımsatıldı.

MEVSİMLİK İŞÇİ OLDUK

Temmuz ayında vakıf üniversitelerinde işten çıkarmaların yoğun bir şekilde yaşandığını anımsatan VÜDAM Üyesi ve Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Temsilcisi Emir Aydoğan, her öğretim yılı bitiminde işten çıkarmaların sistematikleştiğine dikkat çekti. Aydoğan, “Adeta mevsimlik işçiye dönüştürüldük. Sözleşmelerimiz süreli yapılıyor ve vakıf üniversitelerinde ders verecek kadar akademisyen çalıştırılıyor. İhtiyaç kalmadığını düşündükleri zaman ise kapı gösteriliyor. Eşit ücret hakkımızda 5 yıla yakın süredir devam eden mücadelemiz sonucunda birçok üniversitede kazanım elde etmemizin sonucunda iş güvencesine saldırı, toplu işten atmalar ve iş yükünde artış gibi yöntemlerle patronlar hınçlarını almaya çalışıyor. Vakıf üniversitelerinin kamu tüzel kişisi olması, uygulamalarının idari işlem niteliğinde olması, kamu hizmeti yürüten akademisyenlerin birer kamu görevlisi olmaları gibi hukuki gerçekler, vakıf üniversitelerinin hukuksuzca işten çıkarma yapmalarını engelleyemiyor” dedi.

“Devlet üniversitelerinde eğer 10 saat zorunlu ek ders saati varsa bu vakıf üniversitelerinde 15, 18 ve hatta 20 saati bulabiliyor” diye konuşan Aydoğan, araştırma görevlilerinin ise idari işlerle görevlendirildiğini ve günün sonunda araştırma faaliyetlerine ayrılması gereken zamanlarının ‘angarya’ işlere ayrıldığına dikkat çekti. Aydoğan, “Vakıf üniversiteleri, asla fazladan bir öğretim görevlisi veya araştırma görevlisi istihdam etmiyor, idari personeller için de bu durum geçerli. Personel sayısı az olunca idari işler de yine akademisyenlere kalıyor” ifadelerini kullandı.

∗∗∗

AKADEMİDE KIYIM SÜRÜYOR

Temmuz ayı itibarıyla toplu işten çıkarmaların yaşandığı vakıf üniversiteleri ve işten çıkarılan öğretim görevlilerinin sayıları şu şekilde:

• Beykoz Üniversitesi: 14

• Haliç Üniversitesi: 4

• Arel Üniversitesi: 10

• Gelişim Üniversitesi: 17

• Maltepe Üniversitesi: 1

• Çağ Üniversitesi: 9

• Antalya Belek Üniversitesi: 18

• Nuh Naci Yazgan Üniversitesi: 3

• Yeditepe Üniversitesi: 4

∗∗∗

ÜNİVERSİTENİN FESİH KARARI YARGIYA TAŞINACAK

Yeditepe Üniversitesi’nde “işyerine geç gelmek”, “işyeri barışını bozmak” gibi iddialarla Dr. Öğr. Üyesi Birol Şevki Tavlı işten çıkarılmasına karşı dün Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üniversitenin ana kampüsü önünde bir araya geldi. Yapılan açıklamada şöyle denildi: “Hakkımda alınan kararı öğrendiğim andan itibaren, yaklaşık iki aydır, rektörlükle iletişime geçmek, bu düzmece isnatlar karşısında hiç olmazsa kendimi anlatabilmek için gösterdiğim çaba karşılıksız bırakılmış, ısrarlı görüşme taleplerime her seferinde olumsuz yanıt verilmiştir. Hakkımda verilen usulsüz fesih kararının iptali istemiyle İdare Mahkemesi’ne başvuruyoruz. Adaletin er geç tecelli edeceğine inanıyoruz. Bu mücadele, yalnızca benim kişisel davam değildir; akademide güvencesizlik, piyasalaşma, performans baskısı, liyakatsizlik, torpil, ihbarcılık ve bezdiri gibi yığınla sorun karşısında, inandığı yolda yürümeye çalışan on binlerce emekçinin ortak umudu, ortak direnci, ortak kavgasıdır.”