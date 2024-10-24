Vakıftan devlete özel şartla geçiş

Yükseköğretim Kurumu’nun (YÖK) tüm engelleme çalışmaları ve mahkemelerin iptal kararlarına rağmen üniversitelerden şarta özel akademik ilanlar verilmeye devam ediliyor. Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü tarafından İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi anabilim dalı için adrese teslim akademik kadro ilanı yayımladı. Verilen doçent ilanında, “Günümüz inanç problemleri ile ilgili çalışmalar yapmış olmak” şartı arandı. Şartları karşılayan Mehmet Taşdelen’in “Ayetler ışığında inanç açısından reenkarnasyon” ve “Modernite kıskacında inanç değerlerimiz” başlıklı çalışmaları bulunuyor.

Aynı üniversitede Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Ebelik anabilim dalı için açılan doktor öğretim üyesi kadro ilanında da, “Ebelik lisans mezunu olup gebelerde endokrin bozucu kimyasallar ile ilgili çalışmalar yapmış olmak” denildi. Şartları karşılayan Betül Kaplan, doktorasını hemşirelik alanında yaptığı için ebelikte lisans mezunu şartı aranırken aynı zamanda Kaplan’ın “Gebelikte endokrin bozucu kimyasallar” başlıklı bir çalışması bulunuyor. Kaplan, Gaziantep’teki bir vakıf üniversitenin meslek yüksekokulunun diyaliz programında doktor öğretim üyesi olarak görev yapıyor.

TEZ BAŞLIĞI YAZILDI

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü de direkt çalışma başlıklarıyla ilan verdi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri anabilim dalına alınacak olan doktor öğretim üyesi için de “Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında doktora yapmış olmak; iş ve aile yaşamı uyumu ve kadın istihdamı konularında çalışmaları bulunmak” şartı arandı. Şartı karşılayan kişi Nursel Karaman’ın, “Refah rejimleri sınıflandırmaları ekseninde Türkiye’de iş-aile yaşamı uyumlaştırma politikaları ve kadın istihdamı” başlıklı yüksek lisans tezi bulunuyor.

Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Türk ve İslam Sanatı anabilim dalı için verilen doktor öğretim üyesi ilanında ise, “Sanat Tarihi alanında doktora yapmış olmak; Osmanlı Mimarisi ve Osmanlı arşiv belgeleri konularında çalışmaları bulunmak” şartı arandı. Şartları karşılayan Saliha Tanık’ın, “Kocaeli ili cami mimarisi” başlıklı bir doktora tezi, “1828-1829 Osmanlı Rus Savaşı'nın bir sembolü olarak Petersburg'taki Türk hamamı” başlıklı bir çalışması ve “Kocaeli, Gölcük Değirmendere Mezarlığı mezar taşları” başlıklı yüksek lisans tezi bulunuyor.