Valance - Turquoise maçında ırkçı saldırı

Spor Servisi

Fransa’da 29 Eylül’de Ermeni Spor Birliği Valance takımı, Türk toplumunu temsil eden FC Turquoise futbol kulübüne karşı sahaya çıktı. Maçın ilk yarısında Ermeni kulübü 2-0 öndeyken, olaylar patlak verdi.

Fransa medyasına göre Türk taraftarlar, sahaya girerek Ermeni futbolculara saldırdı. Bu sırada tribünlerden ırkçı sloganlar ve hakaretler duyuldu. Olayın ardından polis devreye girerek müdahalede bulundu ve maç durduruldu. Ancak saldırı sırasında iki Ermeni futbolcu yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.Saldırganların bıçak taşıdığı öne sürülüyor.

Agos Gazetesi’nde yer alan habere göre olayı yorumlayan Fransa’nın Figaro Dergisi’nin Müdür Yardımcısı J-Christophe Buisson, şunları söyledi: "Bir bölge futbol maçı sırasında, takımları FC Turquoise’in Fransız-Ermeni Valence (Homenetmen) takımına karşı 2-0 geride kalmasından mutsuz olan Türk taraftarlar, Ermeni kökenli oyunculara bıçakla saldırdı. Buna ırkçı saldırı denir" dedi. Olayın ardından Fransız Ermeni toplumu, FC Turquoise taraftarlarının "Bozkurtlar" olarak bilinen Türk milliyetçisi işaretini yaptığı bir fotoğrafı sosyal medyadan kamuoyuyla paylaştı.