Valencia Basket - Anadolu Efes Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta? THY EuroLeague 15. Hafta Yayın Bilgisi

THY EuroLeague’de heyecan 15. hafta karşılaşmalarıyla devam ederken, basketbolseverlerin gözü bu kez Valencia Basket - Anadolu Efes mücadelesinde olacak. Sezona istediği başlangıcı yapamayan Anadolu Efes, güçlü İspanya temsilcisi Valencia karşısında kritik bir sınav verecek. Öte yandan karşılaşmanın yayın bilgileri, saat detayları ve EuroLeague istatistikleri maç öncesi en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

VALENCİA BASKET - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroLeague 15. hafta kapsamında oynanacak Valencia Basket - Anadolu Efes maçı, 11 Aralık 2025 Perşembe bu akşam saat 22.30'da başlayacak. Mücadele, İspanya’nın etkileyici atmosferiyle bilinen Roig Arena’da oynanacak.

VALENCİA BASKET - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Basketbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşma, S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maçı dilediğiniz platformdan yüksek çözünürlüklü canlı izleme imkânına sahip olabilirsiniz.

EUROLEAGUE’DE GENEL DURUM

Anadolu Efes, Avrupa Ligi’nde oynadığı 14 maçta 5 galibiyet ve 9 mağlubiyet alarak 17. sırada bulunuyor. Buna karşılık Valencia Basket ise güçlü performansıyla dikkat çekiyor ve averajla 4. sırada yer alıyor.

Takımların 2025 EuroLeague Performansı

Takım Oynanan Maç Galibiyet Mağlubiyet Sıralama Valencia Basket 14 — — 4. Anadolu Efes 14 5 9 17.

İKİ TAKIMIN AVRUPA REKABETİ

Valencia Basket ile Anadolu Efes, EuroLeague sahnesinde 14. kez karşı karşıya gelecek. Geçen sezon Valencia’nın Avrupa Kupası’nda mücadele etmesi sebebiyle iki takım karşılaşmamıştı. Bu sezon rekabet kaldığı yerden devam ediyor.

ANADOLU EFES TARİHİ MAÇA ÇIKIYOR

Lacivert-beyazlı ekip, Valencia Basket karşılaşmasıyla birlikte Avrupa kupalarında 890. maçına çıkacak. Şu ana kadar oynanan 889 karşılaşmada:

499 galibiyet

390 mağlubiyet

Bu mücadele, Anadolu Efes’in Avrupa’daki olası 500. galibiyeti açısından da büyük önem taşıyor.

EuroLeague Kariyeri

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana EuroLeague’de yer alıyor. Bu süreçte oynadığı 641 maçta:

342 galibiyet

299 mağlubiyet

Her iki takımın da güçlü kadroları ve tempolu basketbol anlayışı göz önünde bulundurulduğunda, basketbolseverleri heyecan dolu bir mücadele bekliyor.

