Valencia'dan Netflix'in Vinicius belgeseline tepki

İspanyol spor kulübü Valencia, Netflix'in Vinicius Jr. belgeselinde yer alan kendi taraftarlara ait görüntülerin 'çarptırıldığını' iddia ederek 'düzeltme' talep etti.

Netflix'in belgesel duyurusunu afişiyle yayınladığı paylaşımı alıntılayan Valencia'dan şı açıklama yapıldı:

"Valencia CF taraftarlarına yönelik yapılan haksızlık ve yalanlar nedeniyle kulüp, Mestalla'da yaşanan ve gerçekle bağdaşmayan olaylarla ilgili belgeselin yapımcısından derhal yazılı düzeltme talep etti. Taraftarlarımıza karşı dürüstlük ve saygı ön planda olmalı. Kulüp olarak yasal işlem başlatma hakkımızı saklı tutuyoruz."

🦇 Ante la injusticia y falsedades cometidas con la afición del Valencia CF, desde el Club hemos exigido por escrito una rectificación inmediata a la productora del documental por lo ocurrido en Mestalla y que no se corresponde con la realidad. La verdad y el respeto a nuestra… https://t.co/3Xy66YnL3b — Valencia CF (@valenciacf) May 19, 2025

NE OLMUŞTU?

Netflix'te geçtiğimiz günlerde Real Madrid'in Brezilyalı yıldız oyuncusu Vinicius Jr.'un kariyerinin anlatıldığı bir belgesel yayınlandı. Belgeselde, Vinicius'un unutamadığı dönüm noktalarından biri olarak 21 Mayıs 2023'te Mestella'da oynanan Valencia-Real Madrid maçı gösterildi.

Maç sırasında Vinicius'a yönelik bazı taraftarlar 'maymun' şeklinde seslenirken elleriyle de maymunların yaptığı hareketleri tekrar etmişlerdi. Bu görüntüler belgeselde de yer aldı.

Maçta yaşananların ardından Vinicius sahayı terk ederken ırkçı tezahüratlarda bulunan 3 kişi gözaltına alınmış ve ilerleyen tarihte bu 3 kişiye 8'er ay hapis cezası, iki yıl stadyumlara giriş yasağı verilmişti.