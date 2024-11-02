Valencia-Real Madrid maçı ertelendi

La Liga'da bugün oynanması planlanan Valencia-Real Madrid maçı, ülkenin doğusunda yaşanan sel felaketi nedeniyle ertelendi.

İspanya'da Valencia merkezli yaşanan sel felaketi nedeniyle şu ana kadar 250 kişi hayatını kaybetti.

Valencia-Real Madrid maçının bugün saat 22.30'da oynanması planlanıyordu.

Maçın ne zaman oynanacağı henüz kesinleşmedi.