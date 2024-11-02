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Valencia-Real Madrid maçı ertelendi

La Liga'da bu akşam oynanması planlanan Valencia-Real Madrid maçı, Valencia'da meydana gelen ve 250 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketi nedeniyle ertelendi.

Spor
  • 02.11.2024 15:13
  • Giriş: 02.11.2024 15:13
  • Güncelleme: 02.11.2024 15:17
Kaynak: Haber Merkezi
Valencia-Real Madrid maçı ertelendi
Fotoğraf: DepoPhotos

La Liga'da bugün oynanması planlanan Valencia-Real Madrid maçı, ülkenin doğusunda yaşanan sel felaketi nedeniyle ertelendi.

İspanya'da Valencia merkezli yaşanan sel felaketi nedeniyle şu ana kadar 250 kişi hayatını kaybetti.

Valencia-Real Madrid maçının bugün saat 22.30'da oynanması planlanıyordu.

Maçın ne zaman oynanacağı henüz kesinleşmedi.

İspanyadaki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 250ye yükseldi
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