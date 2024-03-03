Valencia-Real Madrid maçındaki hakem kararı, İspanya'da gündem oldu

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 27. haftasında oynanan Valencia-Real Madrid maçındaki hakem kararı tartışma konusu oldu.

Mestalla Stadı'nda 2-2'lik beraberlikle biten karşılaşmanın 90+9. dakikasında hakem Jesus Gil Manzano, Real Madrid'in golünden bir saniye önce bitiş düdüğünü çaldı.

Brahim Diaz'ın ceza sahası dışından yaptığı ortada, Manzano top havadayken maçı bitirirken, pozisyonun devamında Jude Bellingham topu kafayla ağlara gönderdi.

Manzano, maçı bitirdiği gerekçesiyle golü geçerli saymazken, yoğun itirazlarından dolayı Bellingham'a kırmızı kart gösterdi.

Real Madridli yedek oyuncular ve teknik heyet de sahaya girerek Manzano'ya itirazlarda bulundu ancak karar değişmedi.

Marca ve AS, "skandal" başlığını attı

Mücadelede yaşanan bu olay, İspanya'daki spor basınında da önemli yer tuttu.

Marca gazetesi, "Mestalla'da skandal" manşetini atarken, "Manzano'nun benzeri görülmemiş bir hata" yaptığı savunuldu.

"Şampiyonluk skandalı" başlığını kullanan AS gazetesi, Girona ve Barcelona ile liderlik mücadelesi veren Real Madrid'in kritik bir puan kaybı yaşadığına vurgu yaptı.

El Mundo Deportivo ise "Lig şampiyonluğunun önü açık. Barça için altın şans" başlığını attı ve Barcelona'nın bugün kazanması durumunda Real Madrid ile arasındaki puan farkını 6'ya indireceğine dikkat çekti.