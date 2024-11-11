Valensiya'daki sel felaketinin yol açtığı yıkım görüntülendi

Sel sularının sürükleyip sokaklara, garajlara ve otoyollara yığdığı 100 binden fazla aracın zarar gördüğü İspanya’nın Valensiya kentinde araçların kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.

Kentte sel felaketinin yol açtığı büyük yıkım fotoğraflara yansıdı.

Hasar gören araçların toplandığı alanlar adeta bir araba mezarlığını andırıyor.

223 KİŞİ ÖLDÜ

Sel felaketinden dolayı sadece Valensiya'daki ölü sayısı 215 olurken, Kastilya-La Mancha ve Endülüs bölgesindekilerle ülke genelinde selden hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 223 olarak açıklanmıştı.

Toplamda 40 binden fazla ev ve iş yerinin, 500 kilometrelik yolun, 20 kilometrelik demiryolunun ve 2 bin 500 hektarlık tarım alanının zarar gördüğü, selin getirdiği çamurun temizlenmesi çalışmalarının devam ettiği Valensiya'da halen 78 kişi kayıp olarak aranıyor.

İSTİFA ÇAĞRISI YAPILMIŞTI

Sel felaketi sırasında kötü bir yönetim gösterdiği gerekçesiyle Valensiya özerk hükümeti başkanı Carlos Mazon'un istifasını istenmişti.

Bölgede faaliyet gösteren 65 sivil toplum kuruluşunun (STK) çağrısıyla Valensiya ve Alicante kentlerinde düzenlenen gösterilerde, "Mazon istifa" yazılı bir pankartın arkasında yürüyen kalabalık, sel felaketinde çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinin sorumlusu olarak Valensiya özerk hükümeti başkanı Mazon'u göstermişti.

Gösteriyi organize eden STK'lerden yapılan açıklamada, "Öfkeliyiz ama bu sessiz bir öfke ve bunu meydanlara taşımak istedik. Valensiya özerk hükümeti krizi yönetmekte beceriksiz oldu. Valencialıların hayatlarını yönetmeye layık değiller. Doğal bir felaketi yönetemediler. Ön alarmı vermekte geç kaldılar. Şimdi de temizlik, yardımların ulaştırılmasında eksikler. Bu yeniden yapılanmada da devam edecektir. O yüzden istifa etmeliler" denilmişti.