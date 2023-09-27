Valerie Garnier, Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda yeni başarıların peşinde

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ve ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe Alagöz Holding, yeni oyuncular ve yapılanmayla daha büyük başarılara bu kez, 3 kupa kazandırdığı sarı-lacivertli kulübe geri dönen Fransız başantrenör Valerie Garnier ile ulaşmayı hedefliyor.

Başantrenör Garnier, Fenerbahçe tarihinde kazanılan kupaların sergilendiği Fenerbahçe Basketbol Müzesi'nde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Üç yılın ardından Fenerbahçe'ye dönmesinin kendisi için çok büyük gurur olduğunu belirten Garnier, "Dünyanın en büyük spor kulübüne tekrar gelmek benim için gerçekten büyük bir gurur. Fransız bir antrenör olarak da biz bu titri, onurlu ve gururlu bir şekilde taşıyoruz. Dolayısıyla çok mutluyum geri geldiğim için" dedi.

Fenerbahçe'deki yeni transferler ve yapılanmayla ilgili ise Garnier, "Aslında yeniden yapılanma da bu işin bir parçası. Fenerbahçe ile zaten her zaman kupalara oynuyorsunuz. O misyon göz önünde bulundurularak zaten bu yeniden yapılandırmalar da yapılıyor. Yapılanmayla ilgili ilk sınavımızı da Süper Kupa mücadelesinde vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Garnier, yarın geçen sezonun FIBA Avrupa Kupası galibi Fransa ekibi LDLC ASVEL yapacakları Süper Kupa maçıyla ilgili de şunları kaydetti:

"Süper Kupa da burada (müzede) ilk kez olacak. Dolayısıyla burada Fenerbahçe gibi bir kulübe ilk kez bir kupayı kazandırmak çok büyük bir gurur; hem benim, hem takım, hem teknik ekip için. Önümüzde çok ciddi bir şans var. Bu yeniden yapılanmadan da bahsettiğimizde; yeni sezona böyle bir şekilde, tarihe ismimizi yazdırarak başlamak, bizim için çok önemli bir şans. Fenerbahçe'nin büyüklüğünü de bunun aslında ne kadar önemli olduğunu da biliyoruz. Bizim için yeniden yapılandırmayı taçlandırmak için de çok büyük bir şans bu aslında."