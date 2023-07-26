Vali Çelik, “Orman yangını yerleşim yerleri için risk oluşturmuyor”

Kütahya Valisi Ali Çelik, Tavşanlı’nın Balıköy beldesine bağlı Gevrekler köyü yakınlarında çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmalarını yerinde takip ediyor.



Yangının ilk dakikalarında bölgeye hareket eden Vali Çelik, karadan müdahale ekiplerine de yardım etti. Vali Çelik, vatandaşların da destek verdiği yangınla mücadelede sahada 800’ün üzerinde personel, bir helikopter, 22 arazöz, 8 dozer ve 53 iş makinesinin görev aldığını söyledi.

Yangının yerleşim yerleri için risk oluşturmadığını belirten Vali Çelik, Aydınlar köyünün tedbir amacıyla tahliye edildiğini ve yerleşim yerlerinde güvenlik tamponu oluşturulduğunu ifade etti.