Vali CHP'lileri fırçaladı, elektrikleri kesti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Zonguldak İl Örgütü tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla yapılan alternatif çelenk koyma töreninde Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ile CHP’liler arasında gerginlik yaşandı.

Vali, makam odasının balkonuna çıkarak çelenk törenine katılanlara, "Utanmıyor musunuz sabah burada tören yapıldı. Paralel yapı mısınız? Ayıp ayıp. Kendinize nasıl yakıştırıyorsunuz. Ne uyarıdan ne ikazdan anlıyorsunuz" diye bağırdı.

Bunun üzerine CHP üyeleri de Vali Hacıbektaşoğlu'na tepki gösterdi. Üyeler, "Asıl size ayıp. Geç içeri" diye bağırdılar. Bu esnada Vali Osman Hacıbektaşoğlu, konuşma yapan CHP İl Başkanı Devrim Dural'ın mikrofonunu giden elektriği kestirdi.

"YAKIŞTIRAMADIM"

CHP Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural, alternatif çelenk koyma törenini Valilikten aldıkları yasal izinle yaptıklarını belirterek, “Sendikalar, ADD ve partilerimiz törene katıldı. Çelenk koyduğum esnada bir ses duydum ama anlam veremedim. Dönüp baktığımda Vali Bey 'Utanmıyor musunuz?' diyordu. Vali Bey'in sözlerini devletin üslubuna yakıştıramadım. Biz orada Çanakkale şehitlerini anıyorduk. Genel Merkez ile görüşüp cevap vereceğiz. 'Paralel yapı' diyor bu nasıl söylem" diye tepki gösterdi.