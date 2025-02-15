Vali de ‘itibardan tasarruf’ etmedi

Halk ekonomik krize, emekliler ve asgari ücretliler sefalete mahkûm edilirken kamunun parası çarçur ediliyor. Önceki valinin kullandığı sade makam odasını değiştiren Adana Valisi Yavuz Selim Köşger’in, makam odasına milyonlarca liralık tadilat yaptırdığı, yeni mobilyalar aldığı anlaşıldı.

Önceki Adana Valisi Süleyman Elban 16 Ağustos 2023’te İzmir Valiliği’ne atandı. Adana Valiliği’ne ise Yavuz Selim Köşger atandı. Ancak Köşger, önceki vali Elban’ın kullandığı sade makam odasını değiştirdi. Köşger göreve başladıktan yaklaşık üç ay sonra, 27 Kasım 2023 tarihinde “Adana Hükümet Konağı A Blok Makam Katının Tadilat ve Onarımı” adı altında bir ihale düzenlendi.

Dört firmanın katıldığı ve sadece Karslıoğlu İnşaat’ın teklifinin geçerli sayıldığı ihalede, inşaat şirketi ile valilik arasında 5 milyon 350 bin TL’lik sözleşme imzalandı. Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre Valilik, 3 Ocak 2024’te de “Valilik makamına muhtelif mobilya, elektrikli eşya, mefruşat ve tefrişat mamullerinden oluşan 56 kalem mal alımı” adı altında bir ihale düzenledi. Bu ihale de 2 milyon 619 bin TL teklif veren Puren İnşaat’a verildi. Sözleşmesi 10 Ocak 2024’te imzalanan ihalenin sonucu, yaklaşık 9 ay sonra 6 Eylül 2024’te açıklandı.

ŞÖMİNE DE VAR

Toplam bedeli 8 milyon TL’yi bulan iki ihalenin de Kamu İhale Kanunu’nun “doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen olayların” ortaya çıkması durumunda kullanılması gereken tartışmalı 21/B maddesinde düzenlenen pazarlık usulüyle yapıldı. Bu ihale maddesi, çoğunlukla adrese teslim ihale yöntemi olarak kullanılıyor. Adana Valiliği’nin sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğraflarda da makam odası ile mobilyaların tamamen değiştirildiği ve hatta makam odasına şömine yapıldığı görüldü.

Adana Valisi için 15 odalı lüks villa yapıldığını da BirGün ortaya çıkarmıştı. 18 Ağustos 2022’de “Adana Vali Konağı Yapım İşi” adı altında düzenlenen ihaleyle villanın inşaatı için 15 milyon TL harcandı. Yavru sarayın inşa edileceği alan olarak ise imar planı bile olmayan Seyhan Barajı’nın kıyısındaki 10 bin metrekarelik ormanlık alan seçildi. Villada Ayous (abachi) ağacından sauna, fitness salonu, kahvaltı odası, çalışma odası ve çok sayıda yatak odası yaptırıldı. İki katlı villada asansörün de yer aldığı ve ayrıca her yatak odasının özel banyosu olduğu da görüldü. Geniş bir terası olan, hatta en az altı banyonun yer aldığı lüks villada bir oda giyinme bir başka oda ise soyunma odası olarak inşa edildi.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger de bu yavru saraya taşındı. Köşger, valilik kasasından 15 milyon TL’ye inşa edilen “valilik sarayının” çevre düzenlemesi ve peyzaj uygulaması için 25 milyon TL daha harcadı. Böylece Adana Valiliği koltuğunda oturan iki vali da yavru sarayları için 40 milyon TL’lik harcamaya imza attı.