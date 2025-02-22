Vali Gül açıkladı: İstanbul'da motokuryelere getirilen trafik yasağı kalkıyor

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle motokuryelere getirilen trafik yasağı yarın kaldırılacak.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İstanbul Valisi Davut Gül, yasağın yarın 08.00 itibarıyla kalkacağını söyledi.

Vali Gül, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Olumsuz hava koşulları nedeniyle uygulanan her türlü motosiklet ve motokurye araçlarına yönelik trafiğe çıkma kısıtlaması, yapılan değerlendirmeler sonucunda 23 Şubat Pazar günü saat 08.00 itibarıyla kaldırılmıştır. Sürücülerimizin güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri için trafik kurallarına ve hava koşullarına uygun şekilde hareket etmeleri önem arz etmektedir."

Kent genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kuryelere trafiğe çıkma kısıtlaması getirilmişti.