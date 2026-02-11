Vali Gül'den İBB kreşi açıklaması: Şikayetler var dedi, 4-6 yaş Kuran kursu açacaklarını söyledi

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Eyüpsultan'daki kreşte çocukların “darp“ ve “istismara“ uğradığı iddialarına ilişkin olarak yürütülen soruşturmaları hakkında konuştu.

A Haber’e konuşan Gül, “"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığımızın koordinasyonunda biz burada soruşturma açtık, soruşturma süreci devam ediyor. Burada soruşturma açıldıktan sonra farklı yerlerde şikayeti olan aileler şikayetlerini dile getirdiler. Dolayısıyla da o bilgiler, belgeler toplanıyor. Günün sonunda; hizmetin verilmesi başka bir şey, hizmet verirken usulüne uygun verilmesi başka" ifadelerini kullandı.

Ardından ise 4-6 yaş Kuran kurslarına ilişkin açıklamalarda bulunan Gül şunları söyledi: “"100 tane 4-6 yaş Kur'an kursu açıp müftülüğümüzle birlikte işleteceğiz. Biliyorsunuz bu 4-6 yaş Kur'an kursları aslında müftülüğün anaokulları. Bunun Milli Eğitim'deki anaokulundan bir farkı yok. Bildiğimiz Milli Eğitim'deki anaokulunda üç aşağı beş yukarı hangi eğitim veriliyorsa Diyanet'in 4-6 yaş Kur'an kurslarında da aynısı veriliyor. 100 tane de ilave anaokulu yapacağız. 300 tane toplamda kreş ve anaokulumuz olacak."