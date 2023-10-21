Vali Gül hafriyat kamyonu çarpması sonucu yaralanan polis ve bekçiyi ziyaret etti

İSTANBUL Valisi Davut Gül, uygulama noktasında hafriyat kamyonunun çarpması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan polis memuru ve bekçiyi ziyaret etti. Gül, yoğun bakımda tedavisi süren Lütfü Baykar ve bekçi Kerem Atay ile ilgili Hastane Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Ayhan Çevik'ten bilgi aldı.

Kurtköy istikametinden Maltepe sahil yoluna ilerleyen 34 FSP 614 plakalı hafriyat kamyonu sürücüsü Sezgin Açık, 2'si polis aracı 16 otomobile çarpmıştı. Çarpma sonucu, aralarında 3 polis memuru ve bir bekçinin olduğu 9 kişi yaralanmıştı. İstanbul Valisi Davut Gül, Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve yoğun bakımda olan polis memuru Lütfü Baykar (53) ile bekçi Kerem Atay (34)'ı ziyaret etti. Vali Gül'e TBMM Eski Başkanı İsmet Yılmaz, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki ve Maltepe İlçe Emniyet Müdürü Ali Kesikoğlu eşlik etti. Vali Gül'ü ve beraberindekileri kapıda karşılayan Hastane Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Ayhan Çevik yaralılar hakkında bilgi verdi. Yaralı bekçi Kerem Atay'ı odasında ziyaret eden Vali Gül ve beraberindekiler sağlık durumu hakkında doktorundan bilgi aldı.

Vali Gül, Eski Bakan Yılmaz ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş yaralı bekçi Kerem Atay'la bir süre sohbet etti. Vali Gül, bekar olduğunu öğrendiği Atay'a evlendirme sözü verdi. Ziyaretin ardından hastane çıkışında açıklama yapan Vali Davut Gül, "Polislerimizin durumu daha iyi. Biri yoğun bakımda, diğeri normal serviste yatıyor. Allah onları ailesine, sevenlerine ve teşkilatımıza bağışlasın. Üzücü bir olay. Durumlarını takip ediyoruz. İyileştiklerinde biz de abiliğimizi yapacağız" dedi.