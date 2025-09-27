"Vali Hanım" belgeseli, izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle hayata geçirilen, Türkiye’nin ilk kadın valisi Lale Aytaman’ın hayatını konu alan “Vali Hanım” belgeseli, izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle yapımcılığını gazeteci yazar Özlem Özdemir, yönetmenliğini ise Gülay Ayyıldız Yiğitcan’ın üstlendiği “Vali Hanım” belgeseli, Türkiye’nin ilk kadın valisinin yaşam öyküsünü izleyicilere aktaracak. Belgeselin gösterim tarihine ilişkin detaylar ise ilerleyen günlerde paylaşılacak.

Belgesel, Lale Aytaman’ın çocukluk yıllarından başlayarak aile yaşamı, eğitim süreci, diplomatik kariyeri ve Türkiye’nin ilk kadın valisi oluşuna uzanan hayatını ilk kez kendi ağzından aktarıyor. Lale Hanım’ın ailesi ve yakın çevresiyle yapılan röportajların yanı sıra titiz bir arşiv çalışması da belgeselde yer alıyor. Film, aynı zamanda Türkiye’nin 90’lı yıllarına ışık tutuyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin yapım sponsorluğunu üstlendiği “Vali Hanım”, yalnızca bir kadının başarı hikayesini anlatmakla kalmıyor; toplumsal cinsiyet algısına da ayna tutuyor ve geleceğin kadınlarına ilham olacak bir öykü sunuyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, belgesele ilişkin, “Bu belgesel, yalnızca Türkiye’nin ilk kadın valisinin hayatını anlatmakla kalmıyor; aynı zamanda toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına bakış açısını da gözler önüne seriyor. Lale Hanım’ın hikâyesi Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Dünya’da her şey kadının eseridir’ sözünden yola çıkarak kadınların neleri başarabileceğinin en önemli göstergesidir. Ayrıca geleceğin kadınlarına ilham verecek değerli bir başarı öyküsüdür" dedi.

Lale Aytaman kimdir

Türkiye’nin ilk kadın valisi olan Lale Aytaman, eğitim ve diplomasi alanındaki çalışmalarıyla tanınıyor. Çocukluk ve gençlik yıllarını güçlü bir eğitim temeli üzerine inşa eden Aytaman, kariyerinde birçok önemli görev üstlendi. 1991 yılında Muğla Valisi olarak göreve başlayan Lale Hanım, Türkiye’de kadınların kamu yönetimindeki öncü temsilcilerinden biri oldu. Görev süresi boyunca çevre koruma projeleri, geleneksel el sanatlarının desteklenmesi ve kadınların üretime katılması yönünde çalışmalar yürüttü. Aytaman, 1995 yılında Anavatan Partisi’nden Muğla Milletvekili seçilerek TBMM’ye girdi. Kadının Statüsünü Araştırma Komisyonu Başkanlığı yapan Aytaman, Avrupa Konseyi’nde de Türkiye’yi temsil etti. Valilik dönemi deneyimlerini “İğneli Koltukta Dört Buçuk Yıl” adlı kitabında kaleme aldı. Aytaman, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları konularında ilham verici bir figür olarak kabul ediliyor.