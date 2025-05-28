Vali kentteki tüm eylem ve etkinlikleri yasaklayamaz

Haber Merkezi

Van’da 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerin hemen ardından Büyükşehir Belediye Eşbaşkanlığı görevine seçilen Abdullah Zeydan’ın mazbatası AKP’li adaya verilmek istenmişti. Bunun üzerine kentte protestolar başlamış ve Van Valiliği de 15 günlük "eylem ve etkinlik yasağı" kararı almıştı.

MA’nın haberine göre avukat Hamza Çiftçi ve Mahmut Kaçan, karara karşı "yürütmenin durdurulması" talebiyle Van 4’üncü İdare Mahkemesi’ne başvuru yaptı. İdare Mahkemesi, yasak kararının "yerinde" olduğunu hükmetmişti. Bunun üzerine Erzurum Bölge İdare Mahkemesi 6’ncı İdari Dava Dairesi’ne başvuru yapıldı.

Mahkeme, 9 Mayıs 2025 tarihinde başvuruyu karara bağladı. Mahkeme kararında, valiliğin il genelini kapsayan 15 günlük yasaklama kararının dayanağının olmadığını kaydetti. Kararda, valiliğin her türlü eylem ve etkinliği yasaklaması gibi genel nitelikte karar alamayacağına dikkat çekildi.



