Vali korumasını müdür yaptırdı

Harcamalarıyla gündem olan Nevşehir Valiliği’nde şimdi de tartışma yaratacak bir atamaya imza atıldı.

Nevşehir Valisi Ali Fidan, koruma polisi Mustafa Gökhan Asrak’ı İl Sosyal Etüt ve Proje Müdür Vekili olarak atadı. BirGün’ün ulaştığı Asrak ve Valilik yetkileri atamaya dair “Makamın takdiri” dedi. Valilik bünyesindeki birçok müdürlük de “vekaleten” yönetiliyor. Valilik’in Özel Kalem Müdürü ile İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü de koltuklarında vekaleten oturuyor.

VALİ, İLK SİVİL ORGENERAL

Vali Fidan, ‘ilk sivil orgeneral’ olarak biliniyor. 2016 yılında Düzce Valisi iken dönemin Milli Savunma Bakanı (MSB) Fikri Işık tarafından Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarlığı görevine getirilen Fidan, MSB’nin ilk sivil müsteşarı oldu. Daha önce bu görevi Korgeneral rütbesinde askerler yürütüyordu. Fidan, TSK’deki rütbe karşılığı olarak da KHK ile ‘ilk sivil orgeneral’ oldu.

Nevşehir Valiliği 21 Nisan 2025'te “İlimizi ziyarete gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Alparslan Bayraktar ve ekibine yemek verilmesi” açıklamasıyla 104 bin 761 TL’lik harcama gerçekleştirmişti. Ödeme, Elektronik Kamu Alımları Platformu’na da bu açıklamayla kaydedildi.

Valilik, “İlimizi ziyarete gelen TBMM Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar'ın koruma ekibi için yemek alımı işi” adı altında doğrudan temin usulüyle 88 bin 305 TL’lik harcama yaptı. Ödeme, Nevşehir Polisevi Şube Müdürlüğü’ne yapıldı.

ÖDEME KAYDI SİLİNMİŞTİ

BirGün’ün bu harcamayı ortaya çıkarmasının ardından Nevşehir Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, “Valiliğimizce TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Sayın Hulusi Akar'ın ziyaretine ilişkin ya da koruma ekibi için herhangi bir yemek harcaması yapılmamıştır” denildi ve yemek ödemesinin kaydı sistemden silindi.