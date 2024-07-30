Vali Kürtçe yazı istemedi

Haber Merkezi

Van’da Kürtçe uyarı yazılarına ırkçı saldırı yapan lise öğrencisi, TEM polisi ve avukattan fikir aldığını anlattı. Diyarbakır’da da Vali Murat Zorluoğlu talimatıyla yaya yollarına yazılan yazılar karalandı. Van Barosu Başkanı Sinan Özaraz, yaşananların nefret dilinin bir sonucu olduğunu belirterek, bir arada yaşama zarar verdiğine vurgu yaptı.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yaya yolu üzerine yazılan “Pêşî Peya (Önce Yaya)" uyarı yazısı, bir süre önce kimliği belirsiz kişi/kişiler tarafından silinerek, üzerine “Türkiye Türktür, Türk kalacak” yazılaması yapılmıştı. Gazeteci Ruşen Takva, ırkçı yazılamayı yaptığı belirtilen lise öğrencisi M.A. ile konuştu. Haberde, kişinin yazıyı yazmadan önce TEM polisi ve avukatıyla görüştüğü aktarıldı.

POLİS FİKİR VERDİ

M.A., söz konusu polisin kendisine, “Dikkatli ol, yakalanırsan da bir şey olmaz ama Van Büyükşehir Belediyesi biraz başını ağrıtabilir” dediğini iddia etti. Ülkücü siyasetçilere ilgisinin olduğunu söyleyen M.A., olaydan sonra polislerin evlerine gittiğini belirterek, şunları söyledi: “Bana, polisin bir sıkıntı çıkarmayacağını hatta bana yardımcı olacaklarını söylediler. Zaten o polislerden bazıları tanıdıktı.” M.A., polislerin kendisine, “Korkman gerekecek bir şey yok. Milliyetçi duygularını anlıyorum, iyi yapmışsın. Kanın hızlı akıyor ama bu şeyler Doğu’da yapılacak şeyler değil. Biz sana olabildiğince yardımcı olacağız” dediğini paylaştı.

AVUKAT YOL GÖSTERDİ

Yazılamaları yapmadan önce avukatla da görüştüğünü dile getiren M.A., avukatın kendisine “Kamu malına zarar vermekten en fazla ceza alırsın. Yine de çok uzatırlarsa AYM’ye taşırız ve orada Anayasa’nın 3’üncü maddesini sunduğumuz zaman direkt davayı biz kazanırız” dediğini anlattı.

TEM polisi ile nasıl tanıştığını anlatan M.A., “Benim adını vermek istemediğim Etüt Merkezlerinde görevli olan bir hocam vardı. Onun eşi direkt TEM’de çalışıyordu. Orada TEM’in yüksek rütbede görevli olan birisiyle tanıştırdı” dedi.

VALİ TALİMAT VERDİ

Van’ın ardından Diyarbakır’da da yaya yollarına yazılan Kürtçe “Hêdî (Yavaş)” ve “Pêşî Peya (Önce Yaya)” uyarı yazıları gece saatlarinde karalandı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Emrullah Gördük, Elazığ Caddesinde Kürtçe uyarı yazılarının silinmesi için Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu imzasıyla yazı geldiğini belirterek, "Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Serra Bucak imzasıyla trafik işaretleme çalışmalarının Karayolları Trafik Kanununa göre ve mevzuat standartlarına uygun olduğu ve trafikte yaya geçiş hakkı dikkate alınarak yürütüldüğü belirtildi. Henüz resmi yazışmalar tükenmemişken, silinmesi istenen hususun Türkçe ile birlikte kullanılan Kürtçe uyarı yazıları olduğu anlaşıldı. Valiliğin standart dışı olarak gördüğü uyarılarda sadece Kürtçenin silinmesini kamuoyunun takdirine bırakıyoruz” ifadelerini kullandı.

NEFRET DİLİ KÖRÜKLÜYOR

BirGün’e konuşan Van Barosu Başkanı Sinan Özaraz, demokratik hukuk devletlerinde belediyelerin yürüttükleri hizmetlerin kentin kültürel ve sosyal değerlerini yansıtması ve kentin halkına kendi dili ile hizmet vermesinin temel sorumluluklardan birisi olduğunu belirterek, "Van ve Diyarbakır belediyeleri de bu sorumluluk bilinci ile Kürt kentlerinde Kürt halkına sunduğu hizmeti kendi dili ile yerine getirmiştir. Ancak; İdari yetkililerin, siyasetçilerin kullandıkları ötekileyici dil, Türkiye’nin geçmişten gelen inkar politikası ve halen dahi bu politikadan medet uman kesimlerin sosyal medya üzerinden gösterdikleri tutum bu ülkede Kürt ve Kürtçe düşmanlığını körüklemektedir. Maalesef farklılıkları yok saymaya varan ırkçı bir tutuma dönüşmektedir. Ayrıca bu tutumla aynı zamanda Kürtçe üzerinden de belediyeler de hedef haline getirilmeye çalışılmaktadır. Tabii bu ve buna benzer tutumların yarattığı önemli sorun ise, bu ülkede yaşayan Kürt, Türk ve diğer bütün halkların bir arada eşit temelde yaşam koşullarına zarar vermesidir" dedi.