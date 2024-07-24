Vali Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi öğrencileri ve velileri: Okulumuzu vermeyeceğiz

İzmir Karabağlar Vali Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi öğrencileri ve velileri okullarının “misafir” denilerek okula yerleştirilen imam hatibe verilmesine tepki gösterdi: “Okulumuzu vermeyeceğiz”

İzmir Karabağlar Vali Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi’nin Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne verilmesi üzerine okul aile birliği, veliler ve öğrenciler Vali Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Basın açıklamasına Öv-Der, Veli-Der Karabağlar Belediye Başkanı Emine Helil İnay Kınay ve CHP İzmir Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun da katıldı. Basın metinini okul aile birliğinden Tülin Çetin Tunçlar okudu.

Evrensel'in haberine göre; “Vali Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi’nin iki binasından birinin önceki yıllarda öğrenci ve velilere sorulmadan, okula misafir olarak yerleştirilen Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesinin tüm binayı ele geçirdiğini belirten Tunçlar, “Bizler şu anki binaya sıkıştırıldık ve kaliteli bir eğitim alınabilmesi için yapılan laboratuvarlar sınıfa çevrilmek zorunda kalındı” dedi. Tunçlar öğrencilerin bodrum katında eğitim öğretim gördüğünü de belirtti.

“YENİ BİNA BİZİMDİR VE SADECE BİZE AİTTİR”

Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesinin misafir olarak gelip işgal ettiği binanın deprem yönetmeliğine göre yıkıldığını ve bakanlığın arsası Vali Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi’ne ait olan 32 derslikli yeni bina yaptırdığını vurgulayan Tunçlar, “Bu yeni okulun yapım aşamasında öğrenciler şantiye içinde, bodrum katlarında eğitim gördü” dedi. Okulun bitmek üzere olduğunu ve henüz teslim edilmediğini ifade eden Tunçlar “Okul teslim edilmeden, biz yeni binaya geçmeden Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi yeni bina onlarınmış gibi, oldu bittiye getirerek, hukuki bir dayanağı olmadan tabelalarını astı” dedi. Yetkili merciilerin ihtiyaçlarını ve isteklerini görmezden geldiğini, yüzlerce şikayet dilekçesi göndermelerine rağmen aldıkları yanıtın “binanın inşası bitmediğinden hiçbir işlem yapılmadı” olduğunu ifade eden Tunçlar, “Bu yeni bina bizimdir ve sadece bize aittir. Ama Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi tabelasını asmış durumda. Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi bu binaya yerleştirilirse geçmişte olduğu gibi Vali Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi öğrencileri ve velileri yine zor durumda kalacak ve yine daha önce denendiği gibi kontenjanımız azaltılarak Vali Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi kapatılmaya çalışılacaktır” dedi. Tunçlar son olarak tek okul olarak eğitime devam edilmesi gerektiğini belirterek “Bakanlığımız onlara da okul yapabilir. Vali Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi’nin yaklaşık 10 yıldır yaşadığı bu var olma sürecinin artık sonuna gelinmesini istiyoruz” dedi.

VELİ VE ÖĞRENCİLERE BİLGİ VERİLMİYOR

Basın açıklamasından sonra söz alan Öv-Der İzmir Başkanı Behram Kaya, “Velilere, öğrencilere bir bilgi verilmiyor. İmam hatipe ihtiyaç varsa başka bir arsaya yapılabilir ama onun yerine Vali Nevzat Ayaz Lisesi’ne getirilmesinin hiçbir anlamı yok bunu doğru bulmuyoruz” dedi.

Açıklamada konuşan Karabağlar Belediye Başkanı Emine Helil İnay Kınay ise “Çocuklar bizim geleceğimiz. Biz Türkiye’nin çağdaş, laikler aydınlık yolunda gençlerimizin sağlığına geleceğine sahip çıkmak adına belediye olarak bu taleplerin cevaplandırılması, soru işaretlerinin giderilmesi, vatandaşlarımızın dileklerinin yerine getirilmesi için bu süreçte destekçi olacağız” dedi. Kınay kaymakamla görüşmesinin ardından böyle bir tahsisin olmadığını okulda Vali Nevzat Ayaz öğrencilerinin eğitimine devam edeceğini, yeni binada ortak bir eğitim yapılacağını, mevcut okulunda yıkılıp güvenle hale getirildikten sonra yeniden oraya geçiş yapılacağının ön bilgilendirmesini yaptı.

“SINIFLAR 40-45 KİŞİLİK”

Daha sonra söz alan Veli-Der İzmir Şube yöneticisi Turan Özüçevik, iktidarın bütün okulları imam hatip yaptığına dikkat çekerek şunları söyledi; “Dolayısıyla anayasadaki laiklik ilkesinin fiilen ırga edilmesine yol açacak bir başka girişimle karşı karşıyayız. Bizim daha fazla bilime ihtiyacımız var. Bu duruma dur diyeceğiz.”

Söz alan Karşıyaka Veli-Der Şube Yöneticisi Turgut Aydın ise “Laik, bilimsel, demokratik eğitim veren okulların imam hatipte dönüşmesine tepki vermemiz gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Okulun velisi olan Ebru Ergen “Benim çocuğum alerjik astım hastası. İki yıl boyunca bodrum katında derslere girdi. Bunca yıl bu çileyi okulumuzu, öğretmenlerimizi, müdürümüzü sevdiğimiz için çektik. İki okulun bir arada olması çok zor. Biz yeteri kadar sorun yaşadık. Öğrenciler 40-45 kişilik sınıflarda ders yaptı. Artık rahat, temiz ve depreme dayanıklı bir okulda geri kalan yılları bitirmek istiyoruz” dedi.

Son olarak konuşan CHP İzmir Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun ise şunları söyledi; “Okular bilim insanlarını çıkartacağımız kurumlardır ve bu kurumlar çok özel olması gerekirken çocuklarımız 40-50 kişilik sınıflarda ders görüyor. Bu durum çocuklarımızın iyi bir eğitim alamamasını sağlıyor. Bu durum geleceğimiz açısından gerçekten çok vahim bir durum.”