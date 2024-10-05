Vali, sekiz kamu görevlisi için soruşturma izni verdi: Erdoğan’ın çok sevdiği bürokrat da listede

Maraş merkezli depremlerde saniyeler içinde yıkılıp kum yığınına döndüğü ifade edilen ve bin 400 kişiye mezar olan Ebrar Sitesi davalarından birinde önemli bir gelişme yaşandı. Tam 28 ay sonra, Ebrar Sitesi K Blok davasında kamu görevlilerinin yargılanmasına izin verildi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, hazırlanan bilirkişi raporuna istinaden 15 Mayıs 2024’te, Kahramanmaraş Valiliği’nden 11 kamu görevlisi için soruşturma izni istedi.

Şüphelilerin, “Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma ve görevi kötüye kullanma” suçunu işledikleri ifade edildi.

Maraş Valisi Mükrrem Ünlüer, binanın inşa sürecinde imzaları bulunan şu kamu görevlileri için soruşturma izni verdi:

AKP’li Kahramanmaraş Belediyesi’nde görevli mimar Mehmet Dişçeken,

Daha önce Kahramanmaraş Belediyesi’nde görev yapan ve kısa süre önceye kadar da İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü olan ve bakanlık bünyesinde pasif göreve çekilen Hacı Mehmet Güner,

İmar İşleri Müdürü ve harita mühendisi Fahri Yiğitoğlu,

Eski inşaat mühendisi Fatih Diş,

Eski İmar İşleri Müdür Yardımcısı Osman Yaşar Dağıstanlı,

Eski inşaat mühendisi Melike Özdemir,

Mühendis Çetin Hurşitoğlu,

Eski İmar İşleri Müdürü Zeynel Abidin Şerefoğlu,

Öte yandan soruşturma izni istenen iki kamu görevlisi da öldüğü için soruşturma izni verilmediği ifade edildi.

EN DİKKAT ÇEKEN İSİM GÜNER

Yargılanmasının önü açılan isimler arasından en dikkat çekici olanı ise Hacı Mehmet Güner. 1989’dan 2012 yılına kadar Kahramanmaraş Belediyesi’nde görev yapan Güner, İmar Müdürlüğünde Müdür Yardımcılığı, Fen İşleri Müdürlüğü, Etüt Plan Proje Müdürlüğü ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü görevlerini yürüttü.

Depremde yakınlarını kaybedenlerin verdiği hukuk mücadelesinde de Güner’in adı ön plana çıkıyor. Uzmanlar tarafından hazırlanan bilirkişi raporlarında, yıkılan binaların yapı ruhsatı olmak üzere birçok iznini Güner’in verdiği ifade edildi.

Hatta 22 bloktan oluşan ve bin 400 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi’nde de Güner’in imzası var. Hazırlanan bilirkişi raporlarında zemin etüdü bulunmamasına rağmen Güner’in yapı ruhsatını onayladığı belirtildi. Güner, 2018 yılında 2024’ün temmuz ayına kadar İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü koltuğunda oturtulan Güner, kısa süre önce bakanlık içerisinde pasif göreve çekildi. Güner, ayrıca Çamlıca Camii’nin Proje Koordinatörü de yapılmıştı.

TMMOB ORTAYA ÇIKARMIŞTI

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası ise 55 yılı aşkın bir süredir "Zemin ve temel etüt araştırmalarının" yapılmasının zorunluğunu olduğunu ancak Ebrar Sitesi’nin inşaatında zemin etüdünün yapılmadığını ortaya çıkarmıştı.

Odanın hazırladığı raporda, “Yapılması zorunlu olan zemin araştırmaların yapılıp yapılmadığı incelenmeli, tespit edilen proje müellifleri, fenni mesul, müteahhit ve ruhsat veren kurum yetkilileri hakkında soruşturma yapılması gerektiği düşünülmektedir. Zemin etüdü olmayan bir parsele yapı ruhsatı verilmesi yasal değildir” denildi.

Sitenin dere yatağına inşa edildiğine de vurgu yapılan raporda, sıvılaşma analizi yapılmadığının altı çizildi.