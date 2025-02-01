Vali Serdengeçti suç mahallinde!

Giresun Doğankent’e bağlı Çatalağaç Köyü’nde yaşayan yurttaşlar yaklaşık üç yıl su kaynakları kirletip çevreyi katleden AKP Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz’ün “kurşun, çinko ve bakır” madenine karşı mücadele ediyor. Ancak Giresun Valisi Fatih Serdengeçti, 28 Ocak’ta çevreyi ve suları kirlettiği defalarca belgelenen madeni ziyaret etti.

Vali Serdengeçti, sosyal medya hesabından maden ziyaretinin fotoğraflarını paylaşarak “Alagöz Maden Doğankent tesislerinde tetkiklerde bulunarak şirket yetkililerinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldık. Çevresel sorumluluk bilinciyle ekolojik dengenin sürdürülebilirliğini, doğal yapılara zarar verilmemesini ve çevre dostu madencilik anlayışını fevkâlade önemsiyor ve takip ediyoruz” dedi.

Vali Serdengeçti kaçak kimyasal atık havuzunun önünde fotoğraf çektirdi. BirGün, maden şirketinin tamamen dolan ve taşma aşamasına gelen atık havuzunu iş makineleri ile çevreye boşalttığını ve ayrıca kaçak olarak bir atık havuzu daha yapıldığını ortaya çıkarmıştı.

KAÇAK ATIK HAVUZU YAPTI

Alagöz Maden, 30 Ekim 2023 tarihinde “Madenin kapasite artışı ve yeni bir atık depolama alanı yapmak için” Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) başvurusu yaptı. Şirket ÇED başvurusu karara bağlanmadan kaçak olarak atık havuzunu inşa etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın madenin çevresindeki su kaynaklarından 18 Nisan 2024’te aldırdığı numunede bölgedeki Derin Dere’nin maden faaliyeti nedeniyle kirlendiği tespit edildi. 2872 Sayılı Çevre Kanunu’na dayanılarak Alagöz Maden’e 464 bin 585TL idari para cezası kesildi. BirGün’ün ulaştığı ceza tutanağında, “Yapılan uygulamalar ve tespitler sonucunda, tesis sahasına ulaşan yüzeysel suların (dere) maden faaliyeti nedeniyle değişerek atık su vasfını kazandığı tespit edilmiştir” ifadeleri yer aldı.