Vali, şirkete kalkan oldu

Zeytinburnu’nda bulunan yeşil alana kaçak olarak inşa edilen Suudi şirkete ait satış ofisinin yıkımına bir kez daha engel olundu. Zabıta ve polis ekipleri karşı karşıya geldi. Mahkeme kararları İBB lehinde olduğu halde İstanbul Valiliği yıkımı durdurdu.

Oktay EVSEN

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, İstanbul Zeytinburnu’ndaki Seyitnizam Mahallesi’nde bulunan yeşil alana kaçak olarak inşa edilen Suudi şirkete ait satış ofisini yıkmak için dün bir kez daha harekete geçti. Yıkım çalışmalarına başlamak için alana giden İBB ekiplerinin karşısına polis çıkarıldı. Mahkeme hükümleri açık olduğu, İBB lehinde karar verildiği halde İstanbul Valiliği mahkeme sürecinin devam ettiği gerekçesiyle Zeytinburnu Kaymakamlığı’na resmi bir yazı göndererek işlemin durdurulmasını istedi.

VALİ YAZI GÖNDERDİ

İBB İmar Müdürlüğü ve Zabıta ekipleri polisle karşı karşıya geldi. Ekipler, yasal olan yıkım işlemini gerçekleştirmek için beklerken, AkZirve Turizm İnşaat Gayrimenkul Yatırım Ticaret Anonim Şirketi’nin adına 12. İdare Mahkemesine başvuru yapıldı. Mahkeme karar vermek için süre isterken, bu kez de İstanbul Valisi Davut Gül devreye girdi. Valinin imzasıyla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve ilgili taraflara resmi yazı gönderilerek, yapının hazineye intikal ettiği, AkZirve Turizm İnşaat Gayrimenkul Yatırım Ticaret Anonim Şirketi’nin yapıyı kiralamak için müracaat ettiği, yıkım yapılmaması istendi. İBB ekipleri valilik yazısı üzerine yıkımı gerçekleştiremedi.

NE OLMUŞTU?

2003 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kamuya bırakılan Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesi 3284 ada 59 parselde bulunan yeşil alana çok katlı, cam dış cepheli plaza şeklinde kaçak yapı inşa edilmişti. İBB İmar Müdürlüğü ekipleri 2021 yılında kaçak yapıyla ilgili tespitte bulunarak yıkmak için Encümen kararı almıştı. Bunun üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı devreye girerek kaçak yapıyla ilgili plan değişikliğine gitmişti. İBB İmar Müdürlüğü, işlem başlatmıştı. Kaçak yapıyı satış ofisi olarak kullandığı öğrenilen Suudi Arabistanlı Al Qemam Holding’in kurduğu Akzirve Gayrimenkul işlemi mahkemeye taşımıştı. Mahkeme İBB lehinde karar vererek, bakanlığın plan değişikliğini iptal etmişti. İBB ekipleri mayıs ayında yıkım için tekrar harekete geçmişti. Bu kez kaçak yapı sahipleri yürütmeye durdurma kararı aldırmıştı. Ardından İBB yürütme durdurma kararına itiraz etmiş, üst mahkeme İBB’nin başvurusunu haklı bulmuştu.