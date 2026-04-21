Vali Tuncay Sonel'in adının verildiği sokağın tabelası söküldü

Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve ifade işlemleri sürdüğü belirtilen dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in adının verildiği caddenin tabelasının söküldüğü bildirildi.

Mezopotamya Ajansı’nın aktardığına göre, Sonel’in ismi, 27 Ekim 2005 ile 28 Ağustos 2008 tarihleri arasında Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde kaymakamlık yaptığı dönemde, Bağlarbaşı Mahallesi’nde bulunan bir caddeye verilmişti.

Son gelişmelerin ardından Bağlarbaşı Mahalle Muhtarlığı ve İhtiyar Heyeti, söz konusu cadde adının değiştirilmesi talebiyle Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ne başvurdu. Başvuruda, Sonel’in adının caddede yer almasının mahalle sakinleri arasında rahatsızlığa neden olduğu ifade edildi.

AYLA KARA'NIN İSMİ VERİLSİN

Belediyeye sunulan dilekçede ayrıca, caddeye Kahramanmaraş’taki okul saldırısında yaşamını yitiren öğretmen Ayla Kara’nın adının verilmesi talep edildi. İsim değişikliği önerisi “Şehit Öğretmen Ayla Kara” olarak ifade edildi.

Haberde, belediye ekiplerinin bölgeye giderek Tuncay Sonel’in adının yer aldığı tabelaları söktüğü bilgisine de yer verildi.