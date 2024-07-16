Vali Usta ölen işçiyi suçladı

Denetimsizlik ve önlemsizlik nedeniyle iş cinayetleri devam ediyor. Aydın, Antep ve Bingöl’de bir günde 5 işçi, iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Bingöl Valisi Usta işvereni değil, ölen işçiyi suçladı.

Emek Servisi

Alınmayan önlemler nedeniyle iş cinayetleri sonucu her gün işçiler yaşamını yitiriyor. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi’nin verilerine göre her gün en az 5 işçi hayatını kaybederken dün de kazalar işçilerin canına mal oldu. Bingöl, Aydın ve Antep’te 5 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi.

Aydın Nazilli’de DSİ 21. Bölge Müdürlüğü’nün ‘Nazilli ve Çevresi Yerleşim Yerleri İçmesuyu Tesisleri İkmali 2’nci Kısım’ inşaatında içme suyu isale hattı çalışması sırasında su borusu patlayıp toprağı sıvılaştırması sonucu göçük meydana geldi. 3 işçi olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Antep’te ise Omar Fahed, kardeşinin işlettiği araç yıkama dükkanını kapatmak için şalteri indirdiği sırada akıma kapılarak önce ağır yaralandı, daha sonra kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Fahed’in cenazesi adli tıp kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından Yeşilkent Mezarlığı’nda defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Diğer bir olay da Bingöl’de yaşandı. Garip köyünde bir girişimci tarafından büyükbaş hayvanların barınması için yapımı süren ahırın çatısı henüz bilinmeyen nedenle çöktü. İhbar üzerine olay yerine UMKE, AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Enkaz altında kalan 2 işçiden S.Ş.Ö. olay yerinde yaşamını yitirdi, yaralanan H.A. ise ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. S.Ş.Ö’nün cenazesi otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta da çökmenin meydana geldiği alanda incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı. Vali Usta burada gazetecilere açıklamalarda bulundu. İşçilerin işletme sahibinden habersiz şekilde ahıra geldiğini ifade eden Usta, işveren yerine ölen ve yaralanan emekçileri suçladı.