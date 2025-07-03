Vali uyardı: Malatya'da şiddetli rüzgar ve fırtına bekleniyor

Malatya'da bugün ve yarın şiddetli rüzgar ile fırtına bekleniyor.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından hava durumuna ilişkin paylaşım yaptı.

Paylaşımda, kentte şiddetli rüzgar ve fırtına beklendiği belirtildi.

Bu kapsamda bugün ve yarın yurttaşların hazırlıklı olmasını isteyen Yavuz, konuya ilişkin herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tedbirlerin alındığını ifade etti.