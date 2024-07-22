Vali Yardımcısı'nın yeğenleri, Şile'de denizde boğularak öldü

Şile Doğancılı Plajı'nda denize giren iki kardeş Üzeyir İlhan Öztürk ve Olgun Öztürk boğularak öldü. Öztürk kardeşlerin Nevşehir Vali Yardımcısı Mehmet Mücahit Öztürk’ün yeğenleri olduğu öğrenildi.

Güncel 22.07.2024 09:10 Giriş: 22.07.2024 09:10

Güncelleme: 22.07.2024 09:18 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: DHA