Vali Yardımcısı’na soruşturma açıldı

Maraş merkezli 6 Şubat 2023’teki depremlerde Eski Nurdağı Belediye Meclis Üyesi ve İmar Komisyonu Başkanı AKP’li Müteahhit Yunus Kaya’nın Antep’te inşa ettiği yapıların tamamı yıkıldı. Yaklaşık 300 kişinin ölümünden sorumlu tutulan Kaya, servetini devrettikten sonra kaçmaya çalışırken Mersin’de yakalandı.

Kaya’yı Antep’ten Mersin’e götürdüğü ortaya çıkan ve önceki aylarda Kırıkkale Vali Yardımcısı yapılan Seyfullah Ordueri hakkında soruşturma başlatıldığı anlaşıldı.

"VİCDANLARIMIZI YARALADI"

Depremzedeler bir süre önce Seyfullah Ordueri hakkında Nurdağı Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunarak, “Nurdağı eski Kaymakamı Seyfullah Ordueri hakkında hiçbir soruşturma başlatılmamıştır. Sanık Yunus Kaya'yı kaçıran, saklayan Mersin’e kadar götürenin Nurdağı eski Kaymakamı Seyfullah Ordueri olduğu tespitli ve ispatlı olmasına rağmen bu şahsın ifadesinin alınmaması, hakkında soruşturma açılmaması vicdanlarımızı yaralamıştır. Ordueri hakkında soruşturma açmayan görevli ve yetkili savcılardan da şikâyetçiyim” dedi.

DAVA DOSYALARI İSTENDİ

Suç duyurularının ardından Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Seyfullah Ordueri hakkında soruşturma açtığı anlaşıldı. Memur Suçları Soruşturma Bürosu’ndan sorumlu bir Başsavcı Vekili, deprem davalarının görüldüğü mahkemelere yazı göndererek dosyaların birer örneğini talep etti.

İddiaya göre, Ordueri olay tarihinde Erzurum’da görev yaptığı için soruşturma Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.

NE OLMUŞTU?

Deprem felaketinden kısa bir süre sonra AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antep’in Nurdağı ilçesine gitti. Erdoğan’ın önünü kesen bir yurttaş, “Sayın Cumhurbaşkanım yaptığı konutların hepsi yerle bir oldu. En büyük darbeyi ilçemize Yunus Kaya vurdu. Bu kişi de şu an yakalanmadı” diye isyan etti. Bu diyalogun ardından hakkında yakalama kararı çıkarılan Yunus Kaya, 23 Şubat 2023 tarihinde yurtdışına kaçmaya çalışırken Mersin Erdemli’de yakalandı.

"ESKİ KAYMAKAM GETİRDİ"

Saklandığı evin sahibi olan akrabası Murat Kaya ifadesinde, Yunus Kaya’nın eski Nurdağı Kaymakamı Seyfullah Ordueri tarafından Mersin’e getirildiğini söyledi. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü’nün, 21 Şubat 2023 tarihinde hazırladığı “gizli” ibareli rapora göre ise eski Nurdağı Kaymakamı Seyfullah Ordueri’nin müteahhit Kaya’yı Mersin’e nasıl götürdüğü anlatıldı.

Antep-Mersin karayolundaki kameraların incelenmesi sonucunda Kaya’nın Mersin’e götürüldüğü aracın Ordueri tarafından kullanıldığı belirlendi. Hatta Emniyet’in kayıtlarına göre, araç daha önce de müteahhit Kaya’nın kardeşi tarafından kullanıyordu.

"İNSANLIK GEREĞİ YAPTIM" DEMİŞTİ

Raporda Seyfullah Ordueri’ne dair şu bilgiler yer aldı: "Ordueri 2012 ile 2016 yılları arasında Nurdağı Kaymakamlığı görevlerini yürüttü. Eşi ise Eylül 2020 ile Haziran 2021 yılları arasında müteahhit Yunus Kaya’nın yanında büro memur olarak çalıştı.”

Seyfullah Ordueri, müteahhit Kaya’yı şehir dışına çıkardığı dönemde BirGün’ün sorularını yanıtlamıştı. Ordueri, “Yunus Kaya’yı taşıdım ama o zaman yakalama kararı yoktu. Kendi binalarında akrabaları da ölmüştü. Akrabalarının yakınları saldıracaktı. İnsanlık gereği bunu yaptım…” dedi.