Vali Yiğitbaşı’na hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı
Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'na sosyal medyadan hakaret ettiği suçlamasıyla gözaltına alınan S.Ç., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'na yönelik hakaret içerikli paylaşım yaptığı belirtilen S.Ç.'yi dün Antalya'da konakladığı otelde gözaltına almıştı.
S.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.
S.Ç (50), çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.