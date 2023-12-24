Validebağ Gönüllüleri: Çılgın projeler istemiyoruz

Validebağ Gönüllüleri, 25 senedir Validebağ Korusu’nu rant ve talana karşı koruduklarını söyleyerek dün etkinlikte bir araya geldi. Yaşam savunucuları “Koruların, çılgın projeler olmadan kalmasını istiyoruz” dedi

Haber Merkezi

Validebağ Gönüllüleri, İstanbul Üsküdar’daki Validebağ Korusu’nu rant ve talan projelerine karşı koruma mücadelelerinin 25’inci yılını geride bıraktı. İstanbul’daki Alan Kadıköy’de dün düzenlenen etkinlikte buluşan yaşam savunucuları, salona “25 yıldır koruyu koruduk, korumaya devam edeceğiz” pankartı asıldı.

Burada konuşan Validebağ Gönüllüsü Nihal Uslu, “İstanbul’un ortasında ender kalan yeşil ve doğal alanlardan biri olan 354 dönümlük Validebağ Korusu, 1927’de Milli Eğitim Bakanlığı’nın kullanımına verilmiş. Veremle savaş yıllarında önemli hizmetler veren Koru, 1980’den sora kaderine terk edilmiştir. 1990’lı yıllarda rant projeleri gündeme gelmeye başlamıştır. 1998 yılında 50 dönümlük alanın Marmara Üniversitesi’ne hastane yapılmak için tahsisi haberi üzerine çevre mahallelerde oturan yurttaşlar bir araya gelerek tepkilerini gösterdiler. Koru, Temmuz 1999’da 1’inci derece doğal sit alanı ilan edilmiştir” dedi.

Uslu, 1999’dan 2023’e kadar korunun rant ve talan projelerinin hedefi olduğunu söyleyerek şöyle devam etti: “Son olarak 2021’de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Haydarpaşa Lisesi’nin kapladığı alanı, Validebağ Korusu sınırları içinde yer aldığı halde, sanki ayrı bir parselmiş gibi kabul ederek koruma derecesini düşürdü ve inşaat yapılabilir hale getirdi. Validebağ Korusu’nun bütününü tehdit eden bu değişikliğe itiraz ettik. Ocak 2022 tarihinde dava açtık. İBB açtığı davayı kazandı. Ana binaya 2011 yılında kapsamlı bir güçlendirme çalışması yapılmasına rağmen tüm binaların yıkımına başlandı. 24 Ocak 2024’te görülecek duruşmayı takip edeceğiz.” Uslu, talan projelerine karşı mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi.