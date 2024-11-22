Validebağ Gönüllüleri, Koru'ya sahip çıkmak için yurttaşları kitap okumaya davet ediyor

Validebağ Gönüllüleri, öğretmenevi yönetiminin alana paravanlar yerleştirilmesine karşı Koru'ya sahip çıkmak için yurttaşları kitap okumaya davet ediyor.

Açıklamada "Bu 'Ben yaptım, oldu' zihniyetine karşı durmak için her Cumartesi saat 14:00’te Kasr’ın bahçesinde buluşup kitap okumaya devam edeceğiz. Koruyu korumak için mücadele eden herkesi bu etkinliğe katılmaya davet ediyoruz. İlgili kurumların, kamuoyunun bu hukuksuzluklara karşı sesimizi duyurmasıını ve doğa severlerin desteğini bekliyoruz" denildi.

Validebağ Gönüllüleri, açıklamada geçtiğimiz günlerde yapılan etkinliğe gelerek, gönüllülere parmak sallayan ve üstlerine yürüyen öğretmenevi yönetimini de hatırlattı.