Validebağ Gönüllüleri'nden Haydarpaşa Lisesi projesine tepki

Validebağ Gönüllüleri, koru içerisindeki Haydarpaşa Lisesi projesinde 3 dönümlük alanın lisenin kullanımına verildiğini belirterek, "Değil 3 dönüm, 3 cm bile alamazsınız" diyerek tepki gösterdi.

Validebağ Gönüllüleri, Haydarpaşa Lisesi (HPL) inşaat projesinde, lise kullanım alanının 27 bin metrekare olması gerekirken 30 bin metrekareye çıkarılmasıyla halkın kullanımına ait yaklaşık 3 dönümlük alanın da lisenin kullanımına verilmesi nedeniyle protestoyu sürdürüyor. Validebağ Gönüllüleri Derneği, nöbetlerinin 26'ncı gününde basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, “Korudan değil 3 dönüm, 3 cm bile alamazsınız. Hem hukuka, hem vicdana uygun olmayan bu sinsi planınıza karşı mücadele etmeye devam edeceğiz” denildi.

Birinci Derece Doğal SİT alanı dokusuna yakışmayan devasa lise binalarının ve eklentilerinin yapımının devam ettiği belirtilen açıklamada, söz konusu yapılar lüks otele benzetilerek tepki gösterildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

HAYDARPAŞA LİSESİ LÜKS OTELİ

Haydarpaşa Lisesi (HPL) Vakıf ve Yönetimi eski tarihi taş binalarına benzer bir okul yapma hevesiyle kolları sıvadı.

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü, 2014 yılında, Mehmet Şimşek imzasıyla, 1313 ada 15 parsel numaralı 354.076 m2 yüzölçümlü Validebağ Korusu’nun 75.842m2 kısmını eğitim ve sosyal hizmetlerde kullanmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı adına tahsis etmiş, bu alan içerisinde Haydarpaşa Lisesi tarafından okul binası, spor salonu, öğrenci yurdu ve lojman olarak kullanılan kısmının 6.421 m2’lik taban alanına sahip olduğu, 20.586 m2’lik bahçe alanı ile birlikte taşınmazın 27.007 m2 olarak kullanıldığı belirtilmişti.

Haydarpaşa Lisesi kullanımına verilen 27.007 m2 lik alan, “Haydarpaşa Lisesi doğal SİT alanı” adıyla bakanlık makamının 19.11.2021 tarihli ve 2257629 sayılı oluru ile “Sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı” olarak tescil edildi, 28.11.2021 tarih ve 31.673 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak alan YAPILAŞMAYA açıldı.

Bu karar tamamen hukuksuzdur. Korunan Alanların Tespit Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmeliğe göre; Korunan alanların güncel durumu; alanın her açıdan durumu hazırlanacak ön değerlendirme raporu sonucuna göre veya gerekli görülmesi durumunda ise en az ardışık dört mevsimi kapsayan ekolojik temelli bilimsel araştırma yapılarak belirlenir." denilmektedir. Bu raporları ne bakanlığa ait internet sitesinde yer alan duyuru ekinde, ne de Resmi Gazete ’de yapılan ilanın ekinde görmedik.

2012 yılında güçlendirilmiş olan sağlam bina acımasızca yıkıldı. Ağaçlar bitkiler betona yenik düştü. Öğrenciler hallaç pamuğu gibi savruldu. Aileler perişan. Projede yok yok, *Yarı olimpik yüzme havuzu,

*Kapalı spor salonu 415 kişi,

*Kapalı otopark 226 araç,

*Her katta dinlenme odası,

*Fuaye, Lobi, Seyir Terası, Mutfak, Çamaşır ütü odası,

*Konferans salonu 709 kişi,

*Dans Atölyesi.

Sanki okul değil lüks otel. Ayrıca eski tarihi binanın benzerini yapma iddiası da zavallı ve komik.

TALEPLERİN NİÇİN CEVAPSIZ KALDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Kararın iptali için derneğimizin yanında İBB ve TMMOB tarafından da davalar açıldı. Derneğimizin açtığı dava, henüz itiraz süresi bitmeden istinafta jet hızıyla aleyhimize karara bağlandı. Bu hukuksuzluğa karşı itirazımızı 2.7.2024 tarihinde yaptık. Yine, konuyla ilgili olarak TMMOB tarafından açılan dava istinafta, İBB tarafından açılan dava ise Danıştay’da devam etmektedir. Yargı süreçleri devam ederken hukuksuz bir şekilde inşaat da devam etmektedir.

* “Haydarpaşa Lisesi sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı” olarak tescil edilen alanın kaç metre kare olduğunu,

* Koordinatlarını gösteren kadastral haritasını,

* Haydarpaşa Lisesi kullanımına verilen, kayıtlarda 27.007 m2 olarak görünen alanda güncel bir metre kare değişikliğinin olup olmadığını,

* Alanda YİKOB(Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı) ve İPKB (İstanbul Proje Koordinasyon Birimi) tarafından yapılan inşaatların proje bilgi ve belgelerini ilgili kurumlardan defalarca gerek sözlü gerek yazılı olarak istedik, ancak cevap alamadık.

Yeni yapılan Haydarpaşa Lisesi inşaat projesinde, Haydarpaşa Lisesi kullanım alanının 27.007 m2 olması gerekirken 30.153 m2 olduğunu öğrenince taleplerimizin neden cevapsız kaldığı ortaya çıktı.

HUKUK MÜCADELESİ SÜRECEK

Anladık ki halkın kullanımına ait yaklaşık 3 dönümlük alanın, HPL’nin kullanımına verilmesi planlanmış. Bu alanın tam olarak neresi olduğunu da henüz resmi biçimde öğrenemedik.

Her ne kadar 6 numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’na yaptığımız başvurumuza gelen cevapta “alan içinde ve yakınında herhangi bir kültür varlığına rastlanmamış” diye yazsa da Haydarpaşa Lisesi sınırına bitişik, II. Grup Kültür Varlığı olarak tescilli Abdülaziz Av Köşkü müştemilatı (eski ahır binası, şimdiki Masal Okulu) da bulunmakta olup, kepçe ile altı oyulmaya devam edilmektedir ve herhangi bir önlem alınmamıştır.

Alanda korumaya değer ve anıt ağaçlar da bulunmaktadır. İki devasa palmiye ağacının ne olacağı bilinmemekte, 1. Derece Doğal SİT alanı dokusuna yakışmayan devasa lise binalarının ve eklentilerinin yapımı da var gücüyle devam etmektedir.

Herkesin bilmesini isteriz, bizler tüm öğrencilerin her türlü eğitim olanaklarına sahip olması ve deprem güvenliği olan okullarda eğitim görmelerinin en temel hakları olduğunu savunurken, doğanın da haklarını savunmayı görev biliyoruz.

Duyuruyoruz, Korudan değil 3 dönüm, 3 cm bile alamazsınız. Hem hukuka, hem vicdana uygun olmayan bu sinsi planınıza karşı mücadele etmeye devam edeceğiz.