Validebağ Korusu'nda fidanlar Reşit Kibar için dikildi: 18 Nisan'a çağrı

Yaşam ve doğa savunucusu Reşit Kibar'ın Artvin Cankurtaran'da ağaç kesimini önlemeye çalışırken öldürülmesinin ardından başlatılan "yaşam nöbeti" devam ediyor.

Nöbetin birinci ayında sökülen fidanları yeniden dikmek için bir araya gelen İstanbul Doğa Savunmaları ve Validebağ Gönüllüleri, Reşit Kibar anısına Validebağ Korusu'nda yeniden fidan dikti.

İstanbul Doğa Savunmaları'nın konuya ilişkin açıklamasında, "Ormanlarımızı savunmaya devam eden köylülere, Reşit Kibar’ın mücadele iradesini sürdürenlere, katillerinden hesap sormaktan vazgeçmeyenlere bizden de selam olsun. Fidanlarımıza saldıranlara bir kez daha buradan yaşanılanları, mücadelemizi anlatmak; memleketin her ağacını tek tek savunacağımızı bir kez daha hatırlatmak isteriz" denildi.

"Mücadelenin birleştirici gücü ve Reşit Kibar'ın anısı bu fidanlarla birlikte büyüyecektir" denilen açıklamada ayrıca Kibar'ın katili Muhammet Ustabaş'ın yargılanacağı ilk duruşmaya çağrı yapıldı.

Duruşma 18 Nisan'da Artvin Adliyesi’nde görülecek.

Yazılı açıklamanın tamamı şöyle:

"Artvin Cankurtaran ormanlarını savunurken öldürülen Reşit Kibar’ın katledilişinin altıncı ayına girmiş bulunmaktayız. Altı ay boyunca Reşit’in katillerinden hesap sormak, başta cankurtaran ormanları olmak üzere memleketin bütün ormanlarını savunmak için mücadele etmeye devam ettik. Bugün ise Validebağ Korusu’na Reşit’in katledilişinin birinci ayında yaşam nöbetimizde diktiğimiz fidanlarımızın kimliği belirsiz kişiler tarafından sökülmesi üzerine; Reşit’in mücadelesini büyütür gibi büyüteceğimiz fidanlarımızı yeniden dikmek için toplandık. Reşit Kibar için daha önce dikilen fakat birileri tarafından sökülen fidanların yerine yenilerini dikip inatla büyüteceğiz. 26 yıldan bu yana İstanbul'un göbeğinde inatla Validebağ Korusu’nu koruyan Validebağ Gönüllüleri ile birlikte bu fidanların bu alana dikilmesinin anlamı büyüktür. Mücadelenin birleştirici gücü ve Reşit Kibar'ın anısı bu fidanlarla birlikte büyüyecektir.

Fidanlarımıza saldıranlara bir kez daha buradan yaşanılanları, mücadelemizi anlatmak; memleketin her ağacını tek tek savunacağımızı bir kez daha hatırlatmak isteriz:

"MÜCADELE İRADESİNİ SÜRDÜRENLERE SELAM OLSUN"

Artvin ilimiz uzun zamandır yağmacı maden şirketlerinin, HES projelerinin talanı altındadır. Son yıllarda Cankurtaran Geçidi’nin bulunduğu orman alanı, birçok kez maden şirketleri tarafından projelendirilmeye çalışılmış ancak köylülerin mücadelesi ile kurtarılmıştı. Geçtiğimiz yıl bölgeye Yapısoy Beton tarafından orman parkı adı altında bir turizm projesi getirildi. Köylüler bu projenin Cankurtaran Ormanları’nı ranta açmanın bir aracı olduğunu söyleyerek projeye karşı “Cankurtaran Ormanları Bizimdir!” diyerek istemediklerini belirttiler. Ancak bundan altı ay önce, 3 Eylül’de, Artvin Cankurtaran’da orman parkı projesi için ağaç kesim ekiplerinin ormana girmesi üzerine, bölgede yaşayan Reşit Kibar’ın da içinde bulunduğu orman köylüleri ağaç kesimini durdurmak için olay yerine gittiler. Şirket tarafından azmettirilen Muhammet Ustabaş tarafından köylülere ateş açıldı ve iki köylü yaralandı, Reşit Kibar hayatını kaybetti. Ardından Reşit Kibar’ın ölümüne giden sürece dair Kaymakam, Vali, Jandarma, Orman Genel Müdürlüğü’ne sorumluluklarını hatırlatan, yerine getirmediklerini söyleyen Dursun Ali Koyuncu 6 Eylül günü tutuklanarak üç ay boyunca tutuklu kalmıştır. Bölge halkının tepkileri üzerine şirket ihaleden çekilmiş olsa da bugün hala Cankurtaran Geçidi ve Artvin’in ormanları maden şirketlerinin yağma tehdidi altındadır. Buna karşı bu süreçte bölge halkı tarafından “Cankurtaran Yaşam Savunması” kurulmuştur. Ormanlarımızı savunmaya devam eden köylülere, Reşit Kibar’ın mücadele iradesini sürdürenlere, katillerinden hesap sormaktan vazgeçmeyenlere bizden de selam olsun!

DURUŞMAYA ÇAĞRI

Reşit Kibar’a karşı tetikçi Muhammet Ustabaş tutuklanmış olsa da asıl sorumlulardan azmettirici Yapısoy şirketinin sahibi Yunus Merttürk hala serbest dolaşmaktadır. Reşit’in öldürülmesine giden sürece kadar verilen dilekçeleri, suç duyurularını dikkate almayan dönemin kaymakamlığı, savcılığı, Orman Genel Müdürlüğü; olay öncesinde jandarmaya giden ihbarlara rağmen müdahalede bulunmayan jandarma bu suçtan sorumludur. Ortada göz göre göre gelmiş bir cinayet, sorumluluk kabul etmeyen devlet kurumları vardır. Reşit Kibar’ın hesabının sorulması için olayın bütün sorumlularının yargılanması gerekmektedir. Buradan memleketini, taşını, toprağını, ormanını seven herkese çağrımızdır! Reşit Kibar’ın katilinin 'kasten öldürmeden' yargılandığı ceza davasının ilk duruşması 18 Nisan günü Artvin Adliyesi’nde görülecektir, bizler orada olacağız. Gelin canımıza, ormanımıza kast eden bu karanlığa karşı Artvin’de buluşalım.

Dostlar, bugün Reşit Kibar’ın mücadelesini sürdürmek, İstanbul’daki son kalan orman alanlarımızı savunmak, kuzey ormanları için mücadele etmek demektir. Tarihin en büyük orman talanlarından birini bugün memleketin her yerini delik deşik eden maden projeleri, res, jes, hes projeleri ile yaşıyoruz. Sermayenin karına kar katmak için bütün bir insanlığın yaşam kaynakları gözü dönmüş biçimde yok ediliyor. Gezi’den bu yana on yıllardır Heslere, Jeslere, yağma talan politikalarına karşı direnen bir halkın mücadelesi, Reşit Kibar’ın mücadelesi, tam da bu yüzden hepimizin mücadelesidir; onun uğruna can verdiği, sermaye işbirlikçilerine peşkeş çekilen bu ormanlar artık hepimizin savunması gereken ormanlardır. İstanbul’dan başlayarak Kuzey Ormanlarını ve memleketin her karış toprağını, suyunu, havasını Reşit Kibar gibi savunmaya devam edeceğiz."