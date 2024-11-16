Validebağ Korusu’nda hukuksuzluğa karşı eylem: Gönüllülerden destek çağrısı

Üsküdar Validebağ Korusu’ndaki öğretmenevi yönetiminin alana paravanlar yerleştirilmesine karşı sessiz oturma eylemi düzenlendi.

Validebağ Gönüllüleri paravanların kaldırılması ile ilgili 19 Haziran’dan bu yana imza toplanıldığını anımsattı.

Gönüllüler, Adile Sultan Kasrı’nın ön bahçesinin paravanlarla kapatılmasıyla alanı kullanan yurttaşın geçişine engel olunduğunu; sadece gelin, damat ve fotoğraf çekimi için alanın kullanımına izin verildiğini bildirerek tepki gösterdi.

EYLEME DESTEK ÇAĞRISI

Validebağ Gönüllüleri, hukuksuzluklara karşı sessiz oturma eyleminde bir araya geldi.

Gönüllülere parmak sallayan ve üstlerine yürüyen öğretmenevi yönetimine karşı gönüllüler eylemlerine destek çağrısında bulundu.

Kolluk kuvvetinin öğretmenevi yönetimi ile görüştüğü kaydedildi.