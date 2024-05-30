Validebağ Korusu’nu korumayı sürdüreceğiz

Haber Merkezi

İstanbul’un son yeşil alanlarından Validebağ Korusu’nu betonlaştıracak projenin ihalesinin iptalinin onanmasının ardından Validebağ Gönüllüleri Derneği, bir açıklama yaptı. 25 yıldır bölgenin talan edilmesine karşı mücadele veren gönüllüler bölgeyi korumaya devam edeceklerini söyledi. Validebağ Gönüllüleri Derneği Yürütme Kurulu Başkanı Neşe Şahna, BirGün’e yaptığı açıklamada şunları dedi:

“Validebağ Korusu, 354 dönüm alanı kapsayan birinci derece doğal sit alanı. Doğal haliyle gelecek nesillere aktarılması için 25 sene boyunca gerçekten büyük bir mücadele örneği gösterdik ve gözümüz gibi korumaya devam ediyoruz. Onlarca dava açtık, çoğunu kazandık. Hukukun üstünlüğüne her zaman güvendik. Örgütlü bir halkı hiçbir kuvvet yenemez bilinciyle mücadeleyi yürüttük. Acı olan, mücadelemizin asıl görevi doğayı korumak olanlara karşı oluşu oldu.”

Şahna şunları dile getirdi: “Validebağ Korusu 2020 yılında ön, 2022 yılında kesin olarak Üsküdar Belediyesi’ne tahsis edildi. 2021 yılında onaylanan koruma amaçlı uygulama imar planı ve Koruma amaçlı Nazım İmar Planına istinaden Üsküdar Belediyesi açık ihale ile ‘Koru Rehabilitasyon ve Düzenleme yapım işi’ adıyla ihale açtı. Bizler tüm ihale ilanlarını birçok kanaldan takip etmekteyiz. İhale adını o kadar genel yazılmış ki bu ihalenin Validebağ Korusu ile ilgili olduğunu çok araştırarak öğrendik ve hemen dava açtık. Koruyu; parka dönüştüren, doğayı katleden, biyolojik varlığını sürdüremeyecek hale getirecek ihaleye Danıştay dur dedi. Mutluyuz, davalarımızı tek tek kazanıyoruz. Çalışmaları İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen, Validebağ Korusu’nun Anayasası olacak planların en kısa zamanda çıkartılmasını bekliyoruz, takip de ediyoruz. Danıştay’ın verdiği karar sonucunda, sadece Validebağ Korusu canlıları ve bütün varlıkları değil, Üsküdar, İstanbul, Türkiye, Dünya, çocuklarımız ve torunlarımız kazandı.”