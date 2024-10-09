Validebağ Korusu’nu paravanla bölemezsiniz

Haber Merkezi

Üsküdar Validebağ Korusu’ndaki öğretmenevi yönetiminin alana paravanlar yerleştirilmesi protesto edildi. Validebağ Gönüllüleri paravanların kaldırılması ile ilgili 19 Haziran’dan bu yana imza toplanıldığını anımsattı.

Açıklamada ‘‘Öğretmenevi yönetimi, mart ayı içinde kasrın arkasına plastik bir bina yaptı. 15 Haziran gece yarısı ise Numune Hastanesi ek birimine tahsis edilmiş alanla Milli Eğitim Bakanlığı’na tahsis edilmiş alan arasına devasa paravanlar çekmeye başladı. Öğretmenevi yönetimini uyarıyoruz. Validebağ Korusu sit alanıdır. Rant hevesiyle gece yarısı operasyonlarıyla sit alanı olma özelliğini yok edemezsiniz" denildi.