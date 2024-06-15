Validebağ Korusu’nun 3 dönümlük kısmı gasp edilmek üzere!

Validebağ Gönüllüleri Derneği, Validebağ Korusu’ndaki kaçak büfe inşaatının durdurulmasını istedi. Ayrıca açıklamada, “Yıllarca gözümüz gibi koruduğumuz korunun 3 dönümlük kısmı gasp edilmek üzere” denildi.

Haber Merkezi

Yaklaşık 25 yıldır, İstanbul’un son yeşil alanlarından Validebağ Korusu’nu korumak için mücadele eden Validebağ Gönüllüleri Derneği, dün basın açıklaması düzenledi.

Açıklamada, birinci derece doğal sit alanı olan Validebağ Korusu’nda 31 Mart Pazar gecesi, yapılmaya başlanan yapıların ruhsatsız olduğunun ve yıkılması gerektiğinin ifade edilmesine rağmen çalışmaların devam ettiği vurguladı.

“Validebağ Korusu, içinde canlıların yaşadığı, doğal bir ekosisteme sahip, doğal sit özellikleri taşıyan, mutlak korunması gereken İstanbul’un Anadolu yakasında ender bulunan bir yerdir” denilen açıklamada, “Koru içinde bina yapılamayacağına dair kesinleşmiş mahkeme kararı varken, hangi amaçla ya da boyutta olursa olsun, Koru içinde inşai faaliyet yapılması mümkün değildir.

2013 yılındaki peyzaj çalışmalarından sonra Adile Sultan Kasrı ile Öğretmenevi otoparkı arasındaki alanda, duvara paralel şekilde ahşap bir baraka yapılmış idi. Koru’daki yasal bina envanterine dahil olmayan, ruhsatsız bu baraka, zamanla büyütüldü, etrafı naylonla örtüldü şu an da da çelik bir yapıya dönüştürülerek daha da çirkin bir görüntü yarattı. İlgili alanda bu baraka dışında birçok ruhsatsız yapı da bulunmakta” ifadeleri yer aldı.

İNŞAATI İVEDİLİKLE DURDURDUN

“Yıllar önce Adile Sultan Kasrı arkasında Öğretmen Evi restorasyonu sırasında inşaat malzemelerini koymak için kullanılan geçici olarak ahşap bir baraka yapılmış idi. Nisan ayı içinde bu çürümüş barakanın da yıkılarak yerine plastik malzemeden daha büyük bir yasa dışı inşaat faaliyetlerinin başlatıldığına şahit olduk” denilen açıklama şöyle devam etti:

“İlgili kurumlara bildirdik. Valilik tarafından cevabi yazıda Öğretmenevi yönetimi tarafından; ‘Depomuzun üzerine ağaç düştü. acilen malzemeleri koymak için bir yere ihtiyacımız oldu. Geçici olarak bu barakayı tamir ederek malzemeleri taşıdık. Kapsamlı tamirat yaptığımızda gerekli yerlerden izin alacağız’ diye ifade verilmiş olduğunu hayretle öğrendik.

Öğretmenevi Yönetimi defalarca bütçe sıkıntısı çektiklerini söylemekte öte tarafta inşai faaliyetleri yapmaktan da geri kalmamaktadır. Ruhsatsız büfe inşaatı çalışmasının ivedilikle durdurulmasını, açıklamalarımız doğrultusundan ruhsatsız binalara Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Üsküdar Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı, 6 Numaralı Koruma Kurulu tarafından işlem yapılmasını talep ediyoruz.

3 DÖNÜMLÜK KISMI GASP EDİLECEK

Bir diğer vurgulayacağımız konu Haydarpaşa Lisesi hikayesi. Haydarpaşa Lisesi’nin bulunduğu alanda doğa kıyımı devam etmekte. Senelerce gözümüz gibi koruduğumuz, içinde 2. derece kültür varlığı da olan korunun 3 dönümlük kısmı, okul bahçesi olarak gasp edilmek üzere. Bu harika, eşsiz doğa parçasını, gelecek nesillere aynı şekilde doğal olarak kalması için haksızlıklara karşı 25 yıldır sürdürdüğümüz mücadele asla bitmeyecek. Kararlıyız; Koru, koru olarak kalacak.”