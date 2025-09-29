Validen Diyanet’e milyonluk mutfak

2025 yılına 130,1 milyar TL bütçe ile başlayan, Ocak-Ağustos 2025 döneminde ise 86,4 milyar TL harcayan Diyanet İşleri Başkanlığı için bir kez daha kamu kaynakları seferber edildi. Diyanet’in Kırıkkale’deki Dini İhtisas Merkezi’nin mutfak ekipmanı, valilik bütçesinden karşılandı.

Kırıkkale İl Özel İdaresi 25 Haziran’da, “Kırıkkale Dini İhtisas Merkezi Mutfak Malzemeleri Alım İşi” ihalesi düzenledi. İhale kapsamında 4 milyon 900 bin TL’lik yaklaşık maliyet hesabı çıkarıldı. Kırıkkale İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği koordinesinde gerçekleştirilen ihaleye verilen en düşük teklif, 3 milyon 697 bin 277 TL oldu. İl Özel İdaresi ile ALS Endüstri isimli şirket ile 3,6 milyon TL’lik sözleşme imzalandı.

SÖZLEŞME 3,6 MİLYON TL

Toplam 3,6 milyon TL harcanan ihale kapsamında Kırıkkale Dini İhtisas Merkezi’nin mutfağına derin donduruculu oda ve soğuk hava odası kurulacağı belirtildi. İhale ile öte yandan merkeze, “Et askı arabası” da alınacağı kaydedildi. Ekmek dolabı, sebze doğrama makinesi, malzeme dolabı, yer ızgarası ve ocak temininin de yine valilik bütçesi ile gerçekleştirilen ihale kapsamında temin edileceği bildirildi.

SEFERBERLİK

Dev bütçesine karşın Diyanet’in çok sayıda projesi, kamu kurumlarınca finanse ediliyor. Diyanet’in kullanımı için yerel yönetimlerce inşa ettirilen tesislerden bazıları ve maliyetleri şöyle sıralanıyor:

• AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılında Başiskele ilçesinde 12,4 dönüm alanda Dini Yüksek İhtisas Merkezi inşa etmeye başladı.

• AKP’li eski Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ile eski AKP Altındağ İlçe Başkanı İdris Atalay’ın kurucusu olduğu İnsan Vakfı için Tiryaki, belediyenin kasasından 14 milyon TL değerinde öğrenci yurdu, dükkan ve sosyokültürel tesis inşa ettirdi. Bu yurt, Veysel Tiryaki’nin Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti üyesi olduktan sonra TDV’ye yaklaşık 90 bin TL’ye kiralandı.

• AKP'li Ordu Büyükşehir Belediyesi kentte 20 bin metrekare alan üzerine inşa edilecek dini yüksek ihtisas merkezinin yapımı için 748,1 milyon TL’lik anlaşma yaptı.