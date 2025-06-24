Vali’den Menzil’e yardım izni kıyağı

Kamuda hızla örgütlendiği belirtilen ve milyarlarca liralık sermayeyi yöneten Menzil Cemaati’nin derneğine İstanbul Valiliği’nin yardım toplama izni verdiği ortaya çıktı.

İstanbul Valiliği 24 Ocak 2025 tarihinde, Nezir Derneği’ne bir yıl süre ile yardım toplama izni verdi. 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu’nun 6’ncı Maddesi’ne göre kişiler ve kuruluşlar, yetkili makamdan izin almadan yardım toplayamıyorlar. Aynı Kanunun 7’nci maddesine göre de yardım toplayacak kişi ve kuruluşlar yardım toplama faaliyetini, bir ilçenin sınırları içinde gerçekleştirecekse o ilçenin kaymakamlığından, bir ilin birden fazla ilçesinde gerçekleştirecekse il valiliğinden izin alması gerekiyor. Cemaat mensuplarının “Gavs” olarak adlandırdığı “Abdulbaki Elhüseyni”nin 12 Temmuz 2023’te ölmesinin ardından cemaatin başına üç oğlu geçti. Elhüseyni’nin oğulları Muhammed Saki, Muhammed Fettah ve Muhammed Mubarek, “eş şeyhlik” denilen bir sistem ile cemaati birlikte yöneteceklerini açıkladı. Milyarlarca liralık bir sermayeye de sahip olan cemaatin başına geçen kardeşler, kısa sürede kavgaya tutuştu.

En fazla müride sahip olduğu belirtilen Muhammed Saki, cemaatin mevcut dernek ve vakıflarıyla ilişiğini kesti. Muhammed Saki, Serhendi Vakfı ile Dehlevi Yayınları’nı ve Nezir Derneği’ni kurdu. Muhammed Mubarek ve Muhammed Fettah ise büyük oranda birlikte hareket etmeye başladı. Menzil Cemaati’nin mevcut dernek ve vakıfları da bu iki kardeşin yönetimine bırakıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geçen Ocak ayında Konya’da çöken binanın enkazına incelemeye gitmişti. Yerlikaya burada, Nezir Derneği mensuplarına dönerek, “Çağırmadan gelen tüm kardeşlerimizin her birine minnettarım, Allah sayılarınızı arttırsın, iyi ki varsınız” demişti.