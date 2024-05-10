Valilerin saunalı yavru sarayı!

Önceki Adana Valisi Elban’ın, 15 milyon TL’ye barajın kenarına, ormanın ortasına saunalı ve spor salonlu villa inşa ettirdiği ortaya çıktı. Yeni Vali Köşger ise villanın çevre düzenlemesi ve peyzajı için 25 milyon TL harcadı.

İsmail ARI

AKP iktidarı yazlık, kışlık veya külliye adı verilen dev saraylar inşa etmesiyle hafızalara kazındı. Ekonomik kriz her geçen gün daha da derinleşiyor. Emekliler 10 bin TL, asgari ücretliler ise 17 bin TL ile hayata tutunmaya çalışırken sadece AKP’lilerin değil bürokratların saray ve lüks araç sevdası gündemden düşmüyor. Bunun son örneklerinden birine de Adana Valiliği imza attı.

Şimdi İzmir Valisi olan Süleyman Elban, 10 Haziran 2020 ile 15 Ağustos 2023 tarihleri arasında Adana Valisi olarak görev yaptığı dönemde kendisi için bir yavru saray inşa edilmesine karar verdi.

18 Ağustos 2022’de “Adana Vali Konağı Yapım İşi” adı altında düzenlenen ihaleyle villanın inşaatı için 15 milyon TL harcandı. Yavru sarayın inşa edileceği alan olarak ise imar planı bile olmayan Seyhan Barajı’nın kıyısındaki 10 bin metrekarelik ormanlık alan seçildi. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından kullanılan arazi, dönemin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından Adana Valiliği’ne tahsis edildi. Ağaç katliamı yapılarak hızla inşa edilen yaklaşık 15 odalı yavru sarayın içinde ise yok yok…

Süleyman Elban

HER ODADA BANYO VAR

Vali Elban, valilik bütçesinden inşa ettirdiği villasına Ayous (abachi) ağacından sauna, fitness salonu, kahvaltı odası, çalışma odası ve çok sayıda yatak odası yaptırdı. İki katlı villada asansörün de yer aldığı ve ayrıca her yatak odasının özel banyosu olduğu da görüldü. Geniş bir terası olan, hatta en az altı banyonun yer aldığı lüks villada bir oda giyinme bir başka oda ise soyunma odası olarak inşa edildi.

25 MİLYON TL’LİK PEYZAJ

Ancak skandallar bununla da sınırlı kalmadı. Lüks villayı inşa ettiren Süleyman Elban’ın İzmir Valisi olarak atanmasının ardından yeni Adana Valisi Yavuz Selim Köşger yavru saraya taşındı. Köşger de 31 Ocak 2024’te yok artık dedirten bir ihale düzenledi. Bu ihaleyle de 15 milyon TL’ye inşa edilen “valilik sarayının” çevre düzenlemesi ve peyzaj uygulaması için 25 milyon TL daha harcandı.

Yavuz Selim Köşger

Böylece Adana Valiliği koltuğunda oturan iki vali da yavru sarayları için 40 milyon TL’lik harcamaya imza attı. BirGün’ün ulaştığı Vali Süleyman Elban da Yavuz Selim Köşger de konuya dair bir açıklama yapmadı.