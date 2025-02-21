Valiliğin eylem yasağı 2 yıl sonra iptal edildi

Diyarbakır Valiliği’nin 21 Kasım- 27 Kasım 2022 tarihileri arasında verdiği 7 günlük “eylem etkinlik” yasağı kararı, 2 yıl sonra “hukuka aykırı” bulundu.

MA'nın haberine göre; vZalilik tarafından söz konusu tarihlerde, “Diyarbakır ili mülki sınırları içerisinde açık alanlarda düzenlenecek miting, yürüyüş, toplantı ve toplanmalar, basın açıklaması, oturma eylemi, stand açma vb. her türlü eylem ve etkinliklerin 5442 sayılı Kanun'un 11/A-B-C maddeleri uyarınca yasaklanması” kararı alındı. Diyarbakır Barosu kararın iptali istemiyle Diyarbakır 4. İdare Mahkemesi’ne dava açtı. İdare Mahkemesi 8 Mart 2023 tarihinde davanın reddine karar verdi.

KARARA İTİRAZ EDİLDİ

Diyarbakır Barosu, kararı Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi’ne taşıdı. Baro itiraz dilekçesinde alınan “eylem-etkinlik” yasağı kararının hukuka aykırı olduğunu, kamu düzeni ve güvenliğini açık ve somut bir şekilde tehdit eden bir durumun söz konusu olmadığına dikkat çekti. Dilekçede alınan idari kararın “ölçülülük ilkesi” ile bağdaşmadığı da vurgulandı. Dilekçede, hukuka aykırı işlem ile demokratik hayatın vazgeçilmez unsuru olan toplantı ve gösteri hakkının ihlal edildiği kaydedildi.

‘KARAR OYBİRLİĞİ İLE ALINDI’

Yapılan başvuruyu 2 yıl sonra değerlendiren Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Dördüncü İdari Dava Dairesi, Diyarbakır Valiliği’nin 7 günlük “eylem-etkinlik” yasağı kararının, demokratik toplum düzeni için gerekli nitelikte, temel haklara en az müdahaleye olanak veren “ölçülü” bir sınırlama niteliğinde olmadığına karar verdi. Mahkeme, kamu yararı amacı da taşımadığını belirten kararın 2911 sayılı Kanunun 17 ve 19. maddesi ile 5442 sayılı Kanunun 11/C maddesi kapsamında belirtilen şartlara da aykırı olması nedeniyle hukuka uygun olmadığı sonucuna vardı. Mahkeme, Diyarbakır 4. İdare Mahkemesi'nce verilen "davanın reddine" ilişkin kararın kaldırılmasına, dava konusu işlemin iptaline karar verdi.

Mahkeme temyiz yolu kapalı olmak üzere kesin olarak 26 Kasım 2024’te oybirliğiyle karar verdi.