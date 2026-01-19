Valilik açıkladı: İstanbul'da ağır taşıt ve kurye yasağı kademeli kaldırılıyor

İstanbul Valiliği, kar yağışı nedeniyle trafiğe çıkışı yasaklanan ağır taşıtların bugün saat 16.00, kuryelerin ise yarın saat 10.00'dan itibaren trafiğe çıkabileceğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle getirilen ağır tonajlı kamyonların trafiğe çıkış yasağının bugün saat 16.00 itibarıyla sona ereceği bildirildi.

Açıklamada, kuryelerin trafiğe çıkış yasağının yarın saat 10.00'da sona ereceği ifade edildi.

Kar yağışı, haftanın ilk iş gününde trafik ve ulaşımda aksamalara neden oldu. Kent genelinde ana arterler, köprü ve tünel bağlantılarında yoğunluk yaşanırken bazı ara sokaklar ulaşıma kapandı.

İstanbul Valiliği, sabah saatleride yaptığı ilk açıklamada, bugün 10.00'dan itibaren ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışının 2. bir talimata kadar yasaklandığını bildirmişti.

