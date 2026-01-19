Valilik açıkladı: İstanbul'da kuryelerin ve ağır taşıtların trafiğe çıkışı yasaklandı

İstanbul Valiliği, kar yağışı nedeniyle saat 10.00'dan itibaren ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışının ikinci talimata kadar yasaklandığını duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından dün başlayan kar yağışı İstanbul'da etkisini artırmaya devam ediyor.

Kar yağışı, haftanın ilk iş gününde trafik ve ulaşımda aksamalara neden oldu. Kent genelinde ana arterler, köprü ve tünel bağlantılarında yoğunluk yaşanırken bazı ara sokaklar ulaşıma kapandı. Sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80’in üzerine çıktı.

Toplu ulaşım duraklarında da kalabalıklar oluştu.

İstanbul Valiliği, kar yağışı nedeniyle, bugün 10.00'dan itibaren ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışının 2. bir talimata kadar yasaklandığını bildirdi.



