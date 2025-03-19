Valilik açıkladı: İstanbul’da 4 günlük eylem yasağı!

İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun sabah saatlerinde gözaltına alınmasının ardından İstanbul Valiliği, 4 günlük eylem yasağı ilan etti.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada 19-23 Mart tarihleri arasında her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının yasaklandığı duyuruldu.

Açıklamada, bugün itibarıyla kapatılan istasyonlar şöyle açıklandı:

- M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattımızın Emniyet-Fatih istasyonu ve

- M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu ile

- ⁠F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapatılmıştır.

Bugün kapanacak yollar ise şu şekilde:

1-)Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Yollar (Aksaray Kavşağı İle D100 Kavşağı Arası),

2-) Adnan Menderes Bulvarı Yan Yollar (Akdeniz Caddesi – Oğuzhan Caddesi kavşakları ile Kale Boyu caddesi – Sulukule Caddesi Kavşakları arası iki yönlü)

3-) Akşemsettin Caddesi ve Bu caddeye Çıkan Tüm Yollar

4-) Kocasinan Caddesi ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Yollar

5-) Mütercim Asım Caddesi ve Bu caddeye çıkan tüm yollar

6-) Oğuzhan Caddesi ve Bu caddeye Çıkan tüm Yollar

7-) Akdeniz Caddesi ve Bu caddeye Çıkan tüm Yollar

8-) Şair Cem Sokak, Safran Sokak, Sarı Nasuh Sokak, Hüsrev Paşa Sokak, Hoca Efendi Sokak, Korkut Ata sokak, Neyzen İhsan Sokak, Albay Cemil Sakarya Sokak, Tuti Abdülatif Sokak, Zembilci Sokak, Yamak Sokak, Aktar Sokak, Yeni Bahçe Sokak, Keçeci Çeşmesi Sokak, Arpa Emini Köprüsü Sokak, Öztan Sokak, Keçeci Meydanı Sokak, Keçeciler Fırını Sokak, Kasideci Sokak, Mevlütçü Sokak.

ALTERNATİF YOLLAR

1- Turgut Özal Bulvarı Millet Caddesi

2- 2- Atatürk Bulvarı

3- 3- Fevzi Paşa Caddesi

4- 4- D-100