Valilik açıkladı: Mardin'de 10 günlük eylem yasağı

Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk'ün, 4 Kasım'da görevden alınıp, yerine İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum atanmasının ardından kentte ilan edilen eylem yasağı 10 gün daha uzatıldı.

Valilik, 4-14 Kasım arasında basın açıklaması, protesto, miting, stant açma gibi tüm eylem ve etkinlikleri yasaklamıştı.

Mardin Valiliği eylem yasağını 10 gün daha uzattı.

Valilik, 14 Kasım'dan geçerli olmak üzere 10 gün süreyle kent genelindeki açık alanlarda toplanma, yürüyüş ve basın açıklaması gibi eylemlerin yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde 14 Kasım'dan geçerli olmak üzere açık alanlarda toplanma, yürüyüş ve basın açıklaması gibi eylemlere 24 Kasım saat 23.59’a kadar 10 gün süreyle yasak getirildiği duyuruldu.

Valilik, açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü, millî güvenlik, kamu düzeninin sağlanması, Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, terör eylemlerinin ve suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, meydana gelebilecek olası provokasyonların ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla; Açık alanlarda yapılmak istenilen toplanma, her türlü açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantıları, miting, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma/nöbet eylemi stant açma, çadır kurma, dron çekim faaliyetleri, anket yapılması, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma vb. her türlü eylemin, yukarıda belirtilen eylem/etkinliklere katılmak amacıyla, diğer illerden geldiği anlaşılan şahıs/araçların ilimiz sınırına girişleri; ilimizden hareket ettiği anlaşılan şahıs/araçların il sınırlarımızdan çıkışları; ayrıca, bu kapsamda, başka illerden gelerek belirtilen eylem/etkinliklere katılmak maksadıyla ilimizden başka illere yapılacak geçişler için ilimiz güzergâhının kullanılmasının; 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17’nci ve 19’uncu maddeleri ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11’inci maddesi hükümleri gereğince; Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere, Mardin il sınırları içerisinde (İl merkezi, İlçeler, Polis ve Jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı) 14 Kasım 2024 Perşembe günü saat 07:00’den 24 Kasım 2024 Pazar günü saat 23:59’a kadar 10 gün süre ile yasaklanmıştır.”