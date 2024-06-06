Valilik, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın ifadesini istedi

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın, Irak uyruklu bir kişinin evrakları tamam olmasına rağmen ruhsat vermediği iddiasıyla Valilik tarafından ifadesi istendi. Konuya ilişkin açıklama yapan Köksal ise söz konusu şahsın belediyeye herhangi bir ruhsat başvurusunda bulunmadığını söyledi.

Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın ifadesini istedi.

Yerel haber sitesi afyonpostası'nın aktardığına göre, Afyonkarahisar Valiliği, Irak uyruklu bir kişinin evrakları tamam olmasına rağmen ruhsat vermediği gerekçesi ile Köksal’ın ifadesini istedi.

Konuya ilişkin Köksal'a ulaşan dilekçede, Irak uyruklu Moussa G'nin spor salonu açma talebiyle belediyeye başvurduğu, gerekli evrakları teslim ettiği ancak evrak teslimine ilişkin kendisine herhangi bir 'alındı belgesi' verilmediği belirtildi.

Moussa G'ninsüreç içerisinde uzun süre bekletildiği aktarılan dilekçede, müştekiye "İstersen ağzınla kuş tut yine de bu dükkan açılmayacak.Burcu hanım söz verdi, sözünü tutacak" denildiği iddia edildi.

Valilik, söz konusu iddia nedeniyle Köksal'ın yazılı ifadesini istedi.

BURCU KÖKSAL: ŞAHSIN BELEDİYEYE RUHSAT MÜRACATI YOK

Konuya ilişkin açıklama yapan Köksal, söz konusu şahsın belediyeye herhangi bir ruhsat müracatı olmadığını söyledi.

Halk TV yayınında konuşan Köksal, belediyeye yabancı uyruklu değil sadece bir Türk vatandaşının ruhsat için başvuruda bulunduğunu, aykırılık nedenşyle bu kişiye ruhsat verilmediğini bildirdi.

Köksal, ifadesinin istenmesine gerekçe gösterilen Moussa G'nin ise belediyeye herhangi bir ruhsat müracaatında bulunmadığını kaydetti.