Valilik çimento fabrikası için Muğla Büyükşehir’e dava açtı

Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Bayır Mahallesi ile Yatağan ilçesine bağlı Deştin Mahallesi arasında kurulması planlanan entegre çimento fabrikası projesine ilişkin uygulama imar planlarının tamamı iptal edildi. Yatağan Belediye Meclisi, Dünya Çevre Günü’nde ilçe sınırları içindeki planı iptal etti. Bu kararla birlikte, projeye dair tüm uygulama imar planları ortadan kalktı. Ancak Muğla Valiliği'nin, çimento fabrikasının imar planlarını iptal eden Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne kararın yürütmesinin durdurulması için 22 Nisan’da mahkemeye başvurduğu ortaya çıktı.

Süreçte, 13 Şubat 2025 tarihinde Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanı Ahmet Aras başkanlığında, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı iptal edildi. Daha sonra 3 Haziran 2025 tarihinde ise Menteşe Belediye Meclisi Başkanı Gonca Köksal Aras yönetiminde Menteşe sınırları içindeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı iptal edildi.

Son olarak, Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısında, Yatağan sınırları içindeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planının iptali kararlaştırılarak, entegre çimento fabrikası amaçlı imar planlarının tamamı iptal edilmiş oldu.

DAVA AÇILDI

Ancak Muğla tarihinde bir ilk yaşandı. Muğla Valiliği'nin, çimento fabrikasının imar planlarını iptal eden Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne kararın yürütmesinin durdurulması için 22 Nisan’da mahkemeye başvurduğu ortaya çıktı. Mahkeme ise delillerin mahkemeye sunulması ve davalı olan Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin savunması için 30 gün süre verdi.

Öte yandan Muğla Valiliği, Büyükşehir Meclis Kararının haksız ve hukuksuz olduğunu iddia etti.

İŞGAL PLANINA MAHKEME DUR DEMİŞTİ

Kızılçam ormanlarının tam ortasına hançer gibi saplanan ve çevreye ve insan sağlığına vereceği zararlar bilimsel olarak kanıtlanan çimento fabrikasının, 1/5000 ölçekli imar planlarının iptali, Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin Mayıs ayı Meclis Toplantısında kesinleşmişti. Muğla 4. İdare Mahkemesi, Muğla Büyükşehir’in iptal ettiği planlara karşı, firma tarafından açılan davada yürütmeyi durdurma istemlerini reddetti.

Danıştay 4. Dairesi, 11 Ocak 2024’te ÇED olumlu kararının iptali geçerli olduğuna kesin olarak, oybirliğiyle karar vermişti.