Valilik “Cumhuriyet” yazamadı: Tepki çeken afişler toplatıldı

Muğla Valiliği’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırlattığı kutlama afişlerinde büyük bir yazım hatası yapıldı.

Afişlerde yer alması gereken “Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun” ifadesi, “Cuhmuriyet Bayramımız Kutlu Olsun” şeklinde basıldı.

halktv.com.tr'nin haberine göre; Valiliğin logosunun da bulunduğu afişler, Menteşe başta olmak üzere Muğla’nın birçok ilçesinde billboardlara asıldı. Vatandaşlar, sosyal medyada hızla yayılan hatalı afişlere tepki gösterdi.

YURTTAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Muğla'nın yerel yayın organı Mabolla medyaya konuşan bazı yurttaşlar, “Cumhuriyet’in 101. yılında böyle bir hata kabul edilemez” diyerek afişlerin derhal kaldırılmasını ve düzeltilmiş versiyonlarının asılmasını talep etti.

İlerleyen saatlerde kentteki tüm hatalı afişler Valilik tarafından toplatıldı. Valilik, "Cuhmuriyet" yerine "Cumhuriyet" yazılı yeni afişleri astı.